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66 وجهة لـ«الاتحاد للطيران» في الموسم الصيفي
66 وجهة لـ«الاتحاد للطيران» في الموسم الصيفي
22 مايو 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

تسير الاتحاد للطيران رحلاتها بدءاً من منتصف يونيو المقبل، إلى 66 وجهة حول العالم، حيث ستضيف 5 وجهات جديدة استعداداً للموسم الصيفي.
وبحسب شبكتها على موقعها الإلكتروني، تسير الناقلة في الوقت الحالي رحلاتها إلى 22 وجهة بإضافة الرحلات الموسمية إلى كريت ونيس وسانتوريني ومالقا في الصيف، ومن الوجهات أمستردام ومانشيتسر وفيينا وأثينا ودبلن ولنلن وميلان وباريس وروما وإسطنبول.
أما في شبه القارة الهندية، فتسير الناقلة رحلاتها إلى 14 وجهة، منها أحمد آباد ودكا ونيودلهي ولاهور وحيدرآباد وكولومبو وماليه ومومباي، أما في منطقة آسيا واستراليا، فتسير الناقلة إلى 11 وجهة منها بانكوك، وملبورن، وسيدني، وبوكيت، وجاكارتا وكوالالمبور، وطوكيو، ومانيلا.
وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تسير الناقلة إلى 15 وجهة منها القاهرة، وعمّان، وجدة، والرياض، وبيروت، ومسقط، والكويت، والبحرين، وسيشل، وكازابلانكا. وتسير الناقلة رحلاتها إلى 4 وجهات في شمال القارة الأميركية، وهي نيويورك وشيكاجو وتورونتو وواشنطن.

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