الإمارات تتأهل لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني

أبوظبي (الاتحاد)

أثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني تأهلها للانضمام للقائمة العربية الرباعية التي تم تحديدها ضمن فعاليات الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني التي شارك بها وفد الدولة برئاسة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعقدت في المملكة المغربية بتاريخ 19-20 مايو 2022م.

وقال السويدي، إن هذا التأهل يؤكد على ثقة الدول العربية في الدور الفاعل الذي تلعبه دولة الإمارات في رفعة قطاع الطيران المدني العربي والعالمي، وتعزيز مستقبل قطاع الطيران واستعادة عافيته، وبهذا تكون الدولة قد خطت الخطوة الأولى نحو إعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للأعوام 2022 - 2025 والتي ستجري بداية شهر أكتوبر 2022 في مونتريال - كندا.