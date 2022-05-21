انتعاش الطاقة النظيفة في دول الاتحاد الأوروبي

حسونة الطيب (أبوظبي)

سعياً وراء تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري من روسيا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تتجه دول الاتحاد الأوروبي، لزيادة حصتها من الطاقة النظيفة الجديدة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يتم تزويد أسقف كافة البنايات الجديدة، بألواح شمسية.

وتخطط مفوضية الاتحاد، لأن تكون 50% من الطاقة التي تستهلكها دول المنطقة، من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، أي ما يزيد على ضعف السعة الحالية. ومن المتوقع، بلوغ تكلفة تحقيق هذا الهدف، مئات المليارات من عملة اليورو، بيد أنه يمكن تعويضها، من خلال ادخار مبلغ 84 مليار يورو، التي يتم إنفاقها على استيراد الوقود، بحسب «فايننشيال تايمز».

ومن بين المقترحات، وضع قرار يلزم كافة البنايات الجديدة، بتثبيت ألواح شمسية على أسقفها، وعلى القائمة التي تتميز باستهلاك مكثف من الطاقة غير النظيفة عالية التلوث.

وتستهدف خطة الاتحاد الأوروبي الأساسية، الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة قدرها 55%، مقارنة بمستويات 1990، أن يتضمن مزيج الطاقة، 40% من الطاقة المتجددة، وذلك بحلول عام 2030. لكن دفعت الحرب الأوكرانية الروسية، بروكسل للتخلي عن الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، التي تشكل 40% من إمدادات غاز المنطقة ونحو 20% من نفطها.

ويؤكد تقرير المفوضية، أن الطاقة المتجددة، هي السبيل الأمثل لمحاربة التغير المناخي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بجانب واردات الغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين الذي يتم الحصول عليه من خلال استهلاك الكهرباء المُولدة بالطاقة المتجددة. وتشير التقديرات، لدفع الأسرة الواحدة، لمتوسط رسوم إضافية قدرها 309 يورو سنوياً، بموجب هذه الخطة الجديدة.

وبحسب التقرير، أدى الارتفاع في تكلفة الوقود والجهود الإضافية الرامية لتقليل استهلاك الغاز، لارتفاع تكلفة نظام الطاقة بنسبة قاربت 10%، ما يصل في المتوسط لنحو، 1.721 مليار يورو سنوياً خلال العقد الحالي 30-2021.

وتسعى المفوضية، للإسراع في إنشاء مزارع الرياح والطاقة الشمسية، من خلال إرغام الدول الأعضاء، على تصميم مناطق ذات معايير بيئية منخفضة، للحصول على موافقات سريعة. كما يترتب على الدول الأعضاء، وضع برامج تحفيزية، للتأكيد على نشر الألواح الشمسية على الأسطح، بدءاً بالبنايات ذات الاستهلاك العالي من الطاقة. بالإضافة إلى توفير طرق تخزين الطاقة ومضخات التدفئة. وينبغي على هذه الدول أيضاً، استخدام الطاقة الشمسية، في كافة المرافق الحكومية والمدارس.

وتتناول الخطة أيضاً، نقاط الضعف في البنية التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي، التي تمنع الدول الأعضاء، من إرسال الغاز المستورد إلى الدول المجاورة، في حال قررت روسيا وقف إمداداتها. وتوقفت شركة غاز بروم الروسية بالفعل، عن إمداد كل من بولندا وبلغاريا، إثر امتناعهما عن تسوية التزاماتهما المالية بالروبل.

ومن بين أهم المشروعات، تغيير المتطلبات بين فرنسا وألمانيا، حول رائحة الغاز لأسباب تتعلق بالسلامة، وربط خطوط الأنابيب بين ألمانيا ووسط أوروبا لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال، وتحسين عمليات الربط في بولندا، وإنشاء خطوط ربط جديدة من اليونان، التي يمكن عبرها استيراد الغاز لبقية الدول في أوروبا.

ويناشد الاتحاد الأوروبي، الدول باستخدام المصادر المختلفة لتمويل خطوط الربط، حيث خصصت هذه الدول، الأموال بالفعل، بيد أنها تعكف الآن، على مراجعة خططها. كما طالب أيضاً، بخفض 2% من الاستهلاك السنوي للطاقة، على العكس من النسبة الحالية عند 1.5%.

وتقر الخطة، أنه في حال قررت روسيا، قطع الإمدادات بالكامل، فمن الضروري تقنين استهلاك الغاز، خاصة أن معظم التأثير سيلحق بقطاعات مثل، صناعة الزجاج والسيراميك والكيماويات.

وينتج عن التطبيق التام لمقترح (ريبور إي يو)، أي إعادة توفير الطاقة للاتحاد الأوروبي، خفض استهلاك الغاز بنسبة قدرها 30%، ما يساوي 100 مليار متر مكعب، بحلول عام 2030. لكن تتطلب العديد من هذه المقترحات، موافقة الحكومات الوطنية ومجلس النواب الأوروبي.