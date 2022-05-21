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الاقتصادي
الأردن وألمانيا ينظمان المؤتمر الإقليمي للطاقة المستدامة
الأردن وألمانيا ينظمان المؤتمر الإقليمي للطاقة المستدامة
22 مايو 2022 01:50

عمان (د ب أ)

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة والوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تكثيف التعاون بين الحكومتين الأردنية والألمانية في إطار برنامج الشراكة الأردني الألماني في مجال الطاقة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدين ينظمان حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، الذي سيعقد يومي الثامن والتاسع من يونيو المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال تحت الرعاية الملكية السامية.
ووفق البيان، سيتم التنسيق خلال التحضير للمؤتمر مع المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والإسكوا، ووكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومرصد الطاقة المتوسطية.
ويدعم هذا الحدث غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والاتحاد الألماني للشرق الأدنى والشرق الأوسط، ومبادرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط للشركات الألمانية. ويجمع المؤتمر وزراء الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، حيث سيناقش السبل الكفيلة بتحقيق إمدادات مستدامة من الطاقة ومثبتة في المستقبل وتكثيف التعاون بين المنطقتين.
وتهدف الدول والمؤسسات المشاركة إلى تكثيف طموحاتها لمكافحة تغير المناخ وتأمين التزود بالطاقة بأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود.
وقال الوزير الخرابشة، إن الإمكانات الابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا يمكن أن تساعد في مواجهة هذا التحدي.
من جانبه، أوضح هابيك، أن الإمكانات الكبيرة للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر أن أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفقون على التعاون ووضع مجالات عمل مشتركة.

الأردن
ألمانيا
الطاقة المستدامة
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