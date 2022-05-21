«كهرباء دبي» تطلق «نظام إدارة توزيع المياه الذكي»

دبي(الاتحاد) أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «نظام إدارة توزيع المياه الذكي» لتعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة لها، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه، وترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد في شبكات المياه.

ويعتمد «نظام إدارة توزيع المياه الذكي» على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة، ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة، ووحدات تحكم طرفية يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع، ومن ثم ربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بُعد للمياه (اسكادا) ونظام إدارة هيدروليكي متطور، مما يحسّن دقة تحديد مواقع الأعطال وعزلها، علاوة على خفض النفقات.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مواصلة الهيئة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على شبكتها الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صدارتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

وأضاف معاليه: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمواصلة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تضمن استدامة موارد المياه، انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتتضمن تقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030. وفي إطار جهودنا لخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، نعتمد الأنظمة الذكية والمترابطة لإدارة جميع مرافقنا وخدماتنا ورفع الكفاءة التشغيلية، كما انتهت الهيئة من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، لتمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي.»

وقد حققت الهيئة إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة والوفاء بحجم الطلب المتزايد، وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة. وباتت الهيئة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم، حيث تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية، بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة خلال العام 2020. كما تمكنت الهيئة من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 5.3% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.