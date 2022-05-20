43.3 مليار درهم عقود الإنشاءات المبرمة في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

سجلت عقود المقاولات في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى نسبة نمو فصلي خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 43.3 مليار درهم «11.8 مليار دولار»، مقابل 23.85 مليار درهم «6.5 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة نسبتها 80%، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط. وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» استحوذت الإمارات على نصف عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول وتوزعت هذه العقود على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.

وأشارت بيانات «بي إن سي نتورك» إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات بنسبة 33% لتصل إلى نحو 22.02 مليار درهم «6 مليارات دولار» خلال الربع الأول من العام 2022، مقابل 16.51 مليار درهم «4.5 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2021 لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.

مشروعات المرافق

وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 223% لتصل إلى 15.41 مليار درهم «4.2 مليار دولار» خلال الربع الأول، مقابل 4.77 مليار درهم «1.3 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت حصة عقود المرافق نحو 35.59% من مجمل العقود المبرمة في الدولة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي. وسجل قطاع النفط والغاز، أعلى نسبة نمو خلال الربع الأول من العام الحالي حيث زادت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 877% لتصل إلى 4.77 مليار درهم «1.3 مليار دولار»، مقابل 477 مليون درهم، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 2% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 88 مليون درهم «24 مليون دولار»، يليه قطاع النقل بنحو 29 مليون درهم.

وتيرة أسرع

وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 23.5 مليار دولار وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 9.6 مليار دولار للمنشآت الحضرية «العقارات»، و7.1 مليار دولار للمرافق، و4.4 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، فضلاً عن 1.3 مليار دولار للقطاع الصناعي، و1.1 مليار دولار لقطاع النقل.

وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي نتورك للأبحاث لـ «الاتحاد» إن قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة حقق نتائج قوية خلال الربع الأول وسط موجة تفاؤل بشأن استقرار نشاط البناء في عام 2022.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات العالمية التي أثرت على وتيرة الانتعاش فإن نشاط البناء في الإمارات يظهر علامات واضحة على الانتعاش بشكل أسرع من الأسواق المماثلة في المنطقة.

ونوه بأن نمو العقود المبرمة في الدولة جاء مدفوعاً بقطاعي المرافق والنفط والغاز اللذين يُتوقع أنهما سيستمران على نفس وتيرة النمو، خلال الأشهر والسنوات المقبلة.