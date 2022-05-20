مجموعة «&e» تبحث الدخول في استثمارات مع «فودافون»

دبي (رويترز)

قالت مجموعة «&e» اليوم إنها ستدرس الدخول في استثمارات مشتركة مع فودافون بعد شراء حصة 9.8% في الشركة البريطانية الأسبوع الماضي، وإنها تسعى للتعاون في قطاعات التوريد، وكذلك الأبحاث والتطوير.

وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للشركة، المعروفة سابقاً باسم اتصالات، في مقابلة مع رويترز، إن لديه ثقة في استراتيجية فودافون بما تتضمنه من تنظيم الأعمال وتعزيزها في أوروبا.

ورداً على سؤال عما إذا كانت فودافون بحاجة إلى التحرك بقوة أكبر في عمليات الاستحواذ قال «أعتقد أنهم واضحون بشأن ما يجب القيام به ويحاولون القيام بذلك».

وعن الاستثمارات المشتركة المحتملة، قال «المجال سيكون مفتوحاً إذا كان هناك استثمار ندخل فيه كشريك ويكون الأمر مفيداً لنا».

وأشار إلى أن مجموعة «&e» اشترت الحصة لأنها رأت أن فودافون مقومة بأقل من قيمتها وعائدات الأرباح أعلى من تكلفة الديون التي تدعم الصفقة، مضيفا أنه لا توجد خطط لزيادة الحصة «في الوقت الحالي» وستظل المجموعة مستثمراً سلبياً.

وقال دويدار إنه تم تمويل عملية الشراء التي بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار باستخدام تسهيل ائتماني قابل للتجديد بقيمة سبعة مليارات دولار ولمدة عام واحد من مجموعة بنوك رفض ذكر أسمائها.

وأضاف أن الشركتين ستتعاونان في الأبحاث والتطوير مثل شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، وكذلك في التوريد بما في ذلك الأجزاء الأساسية، مما سيقلل من التكاليف، موضحاً أنه سيتم أيضاً بحث الدخول في مشاريع مشتركة. وتابع قائلاً إن الشركة تدرس المزيد من الفرص في مجال الاتصالات وتتوقع القيام باستثمارات صغيرة في المشروعات التكنولوجية.

وأوضح «إذا وجدنا فرصاً مماثلة لفودافون، شركات تحقق أرباحا طيبة ويمكن أن يكون بيننا نوع من التعاون... فسنبحث الأمر». ومن المتوقع أيضاً أن تستكمل الشركة عرضها لرفع حصتها في موبايلي السعودية إلى 50 % بنهاية الربع الثالث.

وفي مارس، قال كونسوتيوم تقوده شركة تابعة لمجموعة «&e» إنه سيشتري حصة 57% في (ستارزبلاي أرابيا)، وهي منصة بث إقليمية قدرت قيمتها عند 420 مليون دولار بعد الصفقة، وبانتظار الحصول على الموافقات.

وليس لدى «&e» خطط حالية لمزيد من الاستدانة هذا العام، لكنها ستبحث إصدار سندات عندما تستقر الأسواق.