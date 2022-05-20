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استقرار أسعار النفط خلال الأسبوع
مصفاة نفط في سلوفينيا (رويترز)
20 مايو 2022 21:36

لندن (رويترز) 

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة نحو تغير طفيف خلال الأسبوع بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو سنتين إلى 112.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.07 صباحا الساعة 15.07 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 22 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 112.43 دولار في آخر يوم له على استحقاق يونيو.
وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر يوليو تموز نحو 0.1 في المئة إلى 109.88 دولار للبرميل.
وحث صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، زاد استهلاك الأميركيين له وفقا لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي مثل المجر.
من ناحية أخرى، تواجه إيران صعوبة أكبر في بيع نفطها الخام بعد توافر المزيد من البراميل الروسية الآن مع انخفاض صادرات الخام الإيراني إلى الصين بقوة منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تستورد بكين النفط الروسي منخفض السعر.

أسعار النفط
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