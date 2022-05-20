«جمارك أبوظبي» تطلق «الرد الآلي لمبالغ التأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خاصية جديدة لخدمة رد التأمينات بحيث يتم الرد الآلي لمبالغ التأمين مباشرة وخلال ثوانٍ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعد تقديم طلب الخدمة من قبل العميل عبر منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، وذلك سعياً لتوثيق العلاقة مع الشركاء ورفع مستوى الثقة المتبادلة والالتزام بالتشريعات الجمركية.

وتسهم الخاصية الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة بتوفير الوقت والسيولة المدارة للشركات عبر تسريع عملية رد مبالغ التأمين التي يدفعها المتعاملين حسب بعض الإجراءات الجمركية كتأمين ترانزيت أو تأمين ضمان بنكي للشحنات أو تأمين عادي، حيث كان الإجراء المسبق يتم باستقطاع مبلغ التأمين من حساب العميل، وعند قيام العميل بإنهاء متطلبات أسباب التأمين يقوم بتقديم طلب رد مبلغ التأمين عبر منصة «تم»، إذ كانت تخضع لإجراءات المراجعة والتدقيق قبل إعطاء الموافقات اللازمة ولفترات انتظار متفاوتة في المدة.

ويأتي إطلاق الإجراء الجديد في إطار جهود جمارك أبوظبي للارتقاء بمستوى العمل الجمركي وضمن جهودها المستمرة لتطوير مستوى الخدمات والتسهيلات التجارية المقدمة للمتعاملين دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وأبوظبي، بما يحقق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.