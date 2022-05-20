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الاقتصادي
دبي تستعرض مقوماتها في قطاع السياحة البحرية
وفد الدائرة خلال المعرض (من المصدر)
21 مايو 2022 01:56

دبي (الاتحاد)

شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مؤخراً في معرض سيتريد كروز جلوبال 2022، الفعالية الرائدة على مستوى العالم في قطاع السياحة البحرية، والذي أُقيم مؤخرا في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث سلطت الضوء على الإقبال الكبير والمتواصل الذي تشهده دبي بوصفها وجهةً رائدةً للسياحة البحرية.
وجددت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مشاركتها في الفعالية السنوية في جناح تحالف كروز أرابيا، الذي ضم 15 جهة عارضة من مجالس السياحة والشركات المشغلة للموانئ وخطوط الطيران وإدارة الوجهات السياحية في دبي وأبوظبي والبحرين وسلطنة عُمان. وسلط الجناح الضوء على الإمكانات الواسعة للمنطقة في مجال السياحة البحرية، بالإضافة إلى مرونة قطاع السياحة والملاحة البحرية والإقبال الكبير على المنطقة من قبل عشاق السياحة البحرية من مختلف أنحاء العالم.
وشارك إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في المعرض العديد من الجهات مثل موانئ دبي العالمية ودبي هاربر وطيران الإمارات وشركة المغامرات العربية ووكالتي شرف والشرق للسياحة.
ويشكّل معرض سيتريد كروز جلوبال منصةً مثاليةً لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لإرساء السفن واليخوت السياحية في دبي، ومناقشة مسارات الرحلات التي تجعل من الإمارة محطةً مميزةً وبوابةً للمنطقة بأكملها. كما تساهم الفعالية في تعزيز التواصل بين الدائرة والجهات المعنية الأخرى وشركات النقل البحري العالمية، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بالرؤى والأفكار والمعلومات حول توجهات سوق السياحة البحرية العالمي.
واستعرضت الدائرة خلال الفعالية مكانة دبي الرائدة وشعبيتها الكبيرة بصفتها واحدةً من أشهر الوجهات السياحية على مستوى العالم ووجهةً بحريةً استثنائيةً توفر العديد من الخيارات للسياح، نظراً لما تستقطبه من أنواع مختلفة من السفن، بما فيها السفن السياحية والفاخرة والسفن البحرية الضخمة. وتُشكل دبي الوجهة المفضلة للعديد من شركات النقل البحري الفاخرة في العالم. وتشكل السياحة البحرية ركيزةً أساسية لقطاع السفر والسياحة في الإمارة، حيث ازدادت شعبية دبي بصفتها وجهةً بحريةً مميزة بشكلٍ ملحوظ خلال العقد الماضي.

السياحة البحرية
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الإمارات
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