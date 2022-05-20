أعلى متوسط لأسعار الوقود في الولايات المتحدة

شريف عادل (واشنطن)

واصل المتوسط الوطني لأسعار وقود السيارات الأميركي تسجيل مستويات غير مسبوقة، قبل أسابيع من بداية فصل الصيف الذي يعد موسم السفر بالسيارات للمواطنين الأميركيين.

ويوم الخميس، ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، وصل متوسط سعر الجالون من وقود السيارات على مستوى الولايات الأميركية من النوع المعتاد، أقل أنواع الوقود الأميركي جودة، إلى 4.589 دولار، بارتفاع أكثر من 17 سنتاً مقارنة بالأسبوع الماضي، وبارتفاع يتجاوز الدولار ونصف، أو خمسين بالمائة، من سعره قبل عامٍ واحدٍ فقط. وحذر محللو بنك جي بي مورجان من تجاوز متوسط السعر مستوى 6 دولارات للجالون بحلول نهاية الصيف القادم.

وفي حديث صحفي شامل تم نشره الأسبوع الماضي، أوضح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن إمكانية تحقيق ما يطلق عليه المحللون والإعلاميون اسم «هبوط آمن»، بالعودة إلى معدل تضخم في حدود اثنين بالمائة مع الإبقاء على قوة سوق العمل، تتوقف على العديد من العوامل التي لا يتحكم فيها البنك الفيدرالي، «وهو ما يزيد من صعوبة أداء مهام البنك للعديد من الأسباب»، ومؤكداً في الوقت نفسه أن «هناك العديد من المسارات التي يمكن سلوكها».

وتزامنت تصريحات باول مع تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية كاسحة لصالح منحه أربع سنوات جديدة على مقعد رئاسة البنك المركزي الأكبر في العالم، بعد مرور ما يقرب من سبعة أشهر من ترشيح الرئيس الأميركي جوزيف بايدن له. وقال باول إنه يعي جيداً «حجم الألم الذي قد يتسبب فيه رفع معدلات الفائدة على أموال البنك للأميركيين».

ويعاني الأميركيون خلال الشهور الأخيرة من تضخم سنوي بلغ ذروته في شهر مارس الماضي، مسجلاً 8.5% للمرة الأولى منذ عام 1981، تسبب في ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، وأرجعته الإدارة الأميركية إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بينما انحاز العديد من المحللين الاقتصاديين إلى كونه نتيجة لتريليونات الدولارات التي تمت طباعتها وأنفقت خلال العامين الماضيين، في أعقاب ظهور فيروس كوفيد-19 وانتشاره في الأراضي الأميركية، لتحفيز الاقتصاد ومساعدة ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الانكماش المصاحب لإغلاق الشركات لفترات ليست قصيرة.