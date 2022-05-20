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الاقتصادي
وزير المالية البريطاني ينضم لقائمة الأثرياء بـ 911 مليون دولار
ريشي سوناك (رويترز)
21 مايو 2022 01:56

لندن (رويترز) 

أضيف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي إلى «قائمة أثرياء» كشفت عنها صحيفة الصنداي تايمز البريطانية أمس وضمت 250 هم الأكثر ثراء في البلاد.
وبشكل كبير يرجع ضم سوناك للقائمة إلى ثروة زوجته، لكن ذلك يأتي في وقت صعب سياسياً للرجل المسؤول عن ميزانية بريطانيا حيث يواجه ضغوطاً لزيادة الدعم للأسر البريطانية التي تشكو من أعباء أسعار الطاقة والأغذية الآخذة في الارتفاع.
وقالت صحيفة الصنداي تايمز، إن الزوجين دخلا قائمتها للأكثر ثراء في المملكة المتحدة في المركز 222 بثروة صافية يبلغ تقديرها 730 مليون جنيه إسترليني (911.19 مليون دولار).
ويقول القائمون بإعداد القائمة إن تقديرهم قائم على الحد الأدنى من تقدير الثروة المعروفة لمن تضمهم القائمة.
وأكشاتا مورثي مواطنة هندية وابنة أحد مؤسسي شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة إنفوسيس وتملك 0.9 في المئة من الشركة.
وهذا الأسبوع حذر سوناك، وهو محلل سابق في جولدمان ساكس وصار وزيراً للمالية في سن 39 عاما في 2020، البلاد من أن «الشهور المقبلة ستكون صعبة». وتضم قائمة الصنداي تايمز للأكثر ثراء في بريطانيا، والتي بدأ نشرها في عام 1989، الألف الأكثر ثراء في البلاد. وتضم القائمة بريطانيين وأفراداً وأسراً من الخارج.
وجاء على رأس القائمة الأخوان هندوجا، سري وجوبي، المولودان في الهند بثروة صافية زاد تقديرها على 28 مليار جنيه إسترليني.

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