المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

طوكيو (رويترز)

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس لتتعافي من هبوط بنسبة اثنين بالمئة تقريباً في الجلسة السابقة مع قيام المستثمرين باقتناص الأسهم المنخفضة على أمل نمو أرباح الشركات.

أنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 1.27 % عند 26739.03 وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.18 %. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.93 % إلى 1877.37 وسجل ارتفاعاً 0.71 % خلال الأسبوع.

جاءت المكاسب رغم تراجع وول ستريت خلال الليل، متأثرة بالمخاوف بشأن التأثير الواسع للتضخم وتراجع سهم سيسكو سيستمز بعد أن خفضت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات توقعات نمو إيراداتها في 2022.

وقال شيجيتوشي كامادا مدير قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية «كانت الأسهم اليابانية قوية أمس (الجمعة) حتى مع استمرار داو جونز وستاندرد اند بورز في خسائرهما». وارتفع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 2.53 % وقدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي. وصعدت مجموعة سوفت بنك 3.5 %، فيما أضاف سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات صناعة الرقائق 1.27 %. وارتفع سهم سيكو إبسون 8.78 % وكان الرابح الأكبر على مؤشر نيكي.