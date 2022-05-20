المنتدى الاقتصادي العالمي يعود إلى دافوس

باريس (أ ف ب)

تعود النخب السياسية والاقتصادية العالمية الأسبوع المقبل إلى دافوس بعد عامين من تعليق المنتدى الاقتصادي العالمي حضوريا بسبب وباء كوفيد-19، وستعقد اجتماعاً تهيمن عليه الحرب في أوكرانيا.

ويعود آخر اجتماع حضره قادة المنتدى الاقتصادي العالمي حضوريا في منتجع التزلج في الجبال السويسرية إلى يناير 2020.

وفي تلك الأثناء كان مرض غامض بدا يظهر في الصين مثيرا مخاوف، غير أن اهتمام العالم كان منصبّا أكثر في المنتدى على المواجهة الكلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والناشطة من أجل المناخ غريتا تونبرغ.

وتغيرت حال العالم منذ ذلك الحين، فتفشى وباء كوفيد-19 على نطاق واسع محدثاً صدمة للاقتصاد العالمي، ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض بعدما فشل ترامب في الفوز بولاية ثانية، وتعطلت السلسلة اللوجستية العالمية فيما التضخم يتزايد، والهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومع عودة الوباء إلى التفشي، تعذر عقد المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2022 في موعده المعتاد في يناير، لكن مؤسس هذا الحدث كلاوس شواب يرى أن النسخة الحالية التي تجري تحت شعار «التاريخ عند منعطف حاسم»، إنما «تأتي في الوقت الأنسب والأهم» منذ إنشاء المنتدى قبل أكثر من خمسين عاماً.

وقال شواب خلال إحاطة هذا الأسبوع إن «عدوان روسيا... سيبقى في كتب التاريخ انهياراً للنظام الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة»، مؤكداً أن المنتدى سيبذل كل ما بوسعه لدعم أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وسيكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أول رئيس يلقي كلمة، وسيتوجه إلى المنتدى عبر الفيديو، فيما يشارك فيه العديد من المسؤولين السياسيين الأوكرانيين حضوريا.

وإن كان ظل النزاع في أوكرانيا سيخيم على المنتدى، فإن البرنامج يتضمن كذلك مناقشات حول مواضيع شتى تتراوح بين التغير المناخي والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مرورا بالمخاوف من أزمة غذائية عالمية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة أو حتى كرة القدم وعالم «ميتافيرس».