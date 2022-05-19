رؤية محمد بن زايد ترسخ صدارة الإمارات في قطاع الطيران

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تنعكس إيجابياً على نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات ومواصلة تصدره للمؤشرات العالمية، لاسيما أن هناك اهتماماً خاصاً من قبل سموه بهذا القطاع بما يشمل السفر والتصنيع.

وقال الحاي خلال تصريحات صحفية، على هامش فعاليات معرض المطارات بدبي أمس، إن نجاح قطاع الطيران في دولة الإمارات يرجع إلى نجاح علاقات دولة الإمارات مع العالم، وهو الأمر الذي يأتي بفضل حكمة ورؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه الناقلات رجعت إلى مستويات تشغيل تتراوح بين 75 – 80% مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة.

وأكد الحاي تجاوز عدد شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي مستويات ما قبل الجائحة، بارتفاعه من 65 شركة في العام 2019 إلى 73 شركة في العام الجاري تطير إلى 194 وجهة وبنمو 12.3%.

وتيرة التعافي

وقال: إن تسارع وتيرة التعافي في حركة السياحة والسفر عبر مطار دبي ومؤشرات الحجوزات القوية خلال موسم الصيف، مع تخفيف قيود السفر في العديد من الوجهات العالمية، ساهم في رفع توقعات مطارات دبي لأعداد المسافرين المتوقعة خلال العام الجاري من 52 مليون مسافر إلى أكثر من 58 مليون مسافر، لاسيما مع الأداء الإيجابي الذي حققه المطار خلال الربع الأول وحجوزات الصيف التي تبشر بموسم سياحي استثنائي منذ بداية الجائحة، مؤكداً أن الزخم المتنامي في السفر يسهم في محافظة مطار دبي على الصدارة العالمية في أعداد المسافرين الدوليين.

وأوضح أن حركة السفر عبر المطار استعادت جزءاً كبيراً من عافيتها، متوقعاً الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال العامين 2023 و2024 في حال استمر نشاط السفر كما هو عليه الوضع حالياً، منوهاً بالدور الذي تقوم به كل من طيران الإمارات وفلاي دبي، في تسريع وتيرة التعافي، عبر قدرتها العالية على استعادة شبكة الوجهات بشكل سريع، ومواصلة التوسع بافتتاح وجهات جديدة، لاسيما وأن الناقلتين تستحوذان معاً على نحو 45% من إجمالي حركة السفر في المطار.

الطيران الخاص

وقال الحاي: إن حركة الطيران الخاص سجلت نمواً بنسبة 350% في الأشهر الأخيرة مقارنة بمستويات عام 2020، في ظل الفعاليات والمؤتمرات ونشاط حركة السياحة والأعمال، مشيراً إلى أن مستويات نمو حركة الطيران الخاص لا تزال تتصاعد في ظل ارتفاع مستويات الطلب في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص.

صيانة المدرج الشمالي

وأوضح الحاي أن مشروع صيانة المدرج الشمالي يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلاسة حركة السفر وتوفير أعلى مستويات الخدمة للمسافرين، مشيراً إلى أن عملية الصيانة والتي تستمر لمدة 45 يوماً تأتي في إطار جهود مؤسسة مطارات دبي والتزامها المتواصل بتعزيز أمن وسلامة المسافرين، وتقديم تجربة سفر استثنائية، بما يتماشى مع مساعيها لرفع الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي.

وأضاف أن مؤسسة مطارات دبي قدمت العديد من المحفزات للشركات التي نقلت رحلاتها إلى مطار آل مكتوم تتعلق بأسعار الخدمات، مشيراً إلى أن بعض الشركات تفضل البقاء والعمل من مطار آل مكتوم حتى بعد انتهاء عمليات الصيانة في المدرج.