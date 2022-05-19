تقرير: 24.3% ارتفاع صافي أرباح أكبر 10 بنوك إماراتية

حسام عبدالنبي (دبي)

ارتفع صافي الربح الإجمالي لأكبر عشرة بنوك إماراتية مدرجة في أسواق الأسهم، بنسبة 24.3% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلفيات ارتفاعاً بنسبة 2.8% على أساس فصلي تزامناً مع التعافي الاقتصادي، حسب تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» والذي يرصد أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2022.

ويبين تقرير أداء القطاع المصرفي بدولة الإمارات، أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت على خلفية انتعاش نمو الائتمان مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي من تداعيات الجائحة ووصلت إلى 84.5% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنسبة 82.1% في الربع الرابع من عام 2021. كما ارتفعت نسبة الدخل من غير الفوائد بنسبة 0.6% على أساس فصلي، حيث ظل هامش صافي الفائدة الإجمالي ثابتاً عند 2.1%، بسبب المعدلات المعيارية المنخفضة.

وأكد التقرير أن جودة الأصول في البنوك الإماراتية شهدت تحسناً، حيث انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 0.1% إلى 6.1% خلال الربع الأول من العام، مع بقاء العائد على الأصول ثابتاً عند 1.4% خلال الفترة ذاتها.

ويحلل تقرير أداء القطاع المصرفي الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال» بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي. وذكر التقرير أن تكلفة المخاطر شهدت تحسناً بالنسبة لمعظم البنوك الإماراتية. حيث انخفض إجمالي تكلفة المخاطر بمقدار 26.9 نقطة أساس على أساس فصلي، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الملحوظ في صافي مخصصات انخفاض القيمة. وانخفض إجمالي المخصصات بنسبة 23.6% على أساس فصلي إلى 3.5 مليار درهم، مرجعاً ذلك إلى تسجيل معظم البنوك مخصصات أقل بسبب التحسينات الاقتصادية، إلى جانب تمديد مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS).

وأشار التقرير إلى أن صافي هامش الفائدة الإجمالي ظل ثابتاً على نطاق واسع عند 2.05% في الربع الأول من عام 2022 بسبب انخفاض العائدات من البنوك بسبب انخفاض معدل الفائدة الأوسع، منوهاً بأن العائد على الائتمان انخفض بشكل هامشي بمقدار 5 نقاط أساس على أساس فصلي، بينما ظلت تكلفة الأموال ثابتة على أساس فصلي عند 1.0% حيث أعلنت ستة من أكبر عشرة بنوك في الدولة عن استمرار انكماش صافي هامش الفائدة، بينما أبلغت البنوك المتبقية عن توسع هامشي.