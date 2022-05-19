«ألفا ظبي» تستثمر 9.2 مليار درهم في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن استثمار 9.2 مليار درهم في صندوق رأس المال المخاطر «ألفا ويف فينتشرز 2» الذي أطلقته شركتا «شيميرا كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال» مطلع العام الجاري.

يتضمن إجمالي الالتزام المذكور مساهمة رأسمالية بقيمة 2.6 مليار درهم، والتزاماً رأسمالياً غير مسحوب بقيمة 6.6 مليار درهم سيتم سحبها على امتداد فترة الاستثمار في الصندوق.

يعتبر «ألفا ويف فينتشرز 2» - الذي بدأ استثماراته بالفعل - صندوقاً عالمياً للاستثمار في الشركات الخاصة متعددة الأطوار مع التركيز بصورة خاصة على الشركات النامية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات الإلكترونية للمستهلكين، وقطاع الأعمال التجارية للشركات (B2B). ويتماشى التركيز الاستثماري للصندوق مع استراتيجية نمو «ألفا ظبي»، والتي تركز في جانب كبير منها على الاستثمار في التقنيات الابتكارية لدعم طموح دولة الإمارات في خلق اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على التكنولوجيا ويعزز ثقافة الابتكار.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «تتمحور استراتيجية نمو الشركة حول الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، ونركز تحديداً على التقنيات التي ترسي تحولات جذرية باعتبارها وسيلة مهمة لتقدم مجموعة شركاتنا وتعزيز دورها الريادي في قطاعات عملها. وبصفتنا أحد أبرز مستثمري هذا الصندوق، يمكننا إبراز هذا الالتزام بالابتكار والتكنولوجيا والشركات النامية بالتوازي مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية وتقديم عوائد عالية لمساهمينا».

ويسهم التزام «ألفا ظبي» في تحسين نطاق ووزن محفظتها المتوازنة عبر تنويع قطاعات عمل الشركة ومناطق نشاطها وزيادة حجمها، فضلاً عن زيادة تدفق الاستثمارات إليها وتوسيع نطاق وصولها عبر الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.