الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: الاكتتاب يدعم نمو أعمال «بروج» محلياً ودولياً

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج، أن إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن عزمها طرح حصة أقلية من أسهم شركة «بروج»، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالي، يسهم في تهيئة فرص أكبر لتوسعة أعمال الشركة ويدعم نموها في الإمارات وخارجها.

وقال السويدي لـ«الاتحاد» إن «بروج» لديها ملف أداء مالي قوي وربحية تشغيلية وتدفقات نقدية تشغيلية متينة، حيث حققت إيرادات بقيمة 20.2 مليار درهم (5.5 مليار دولار) وأرباح قدرها 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للسنة المالية 2021.

أضاف، بعد الإدراج نعتزم تطبيق سياسة توزيعات أرباح قوية بهدف تحقيق عائد على المساهمين من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع، مع الحفاظ على ملف ائتماني بدرجة الاستثمار، وستعتمد سياسة توزيع الأرباح لدينا على الدُفعات نصف السنوية، التي تتم في مارس وسبتمبر، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العمومية.

وتابع: تتوقع الشركة دفع أرباح ثابتة قدرها 3.5 مليار درهم في 2022 منها 1.2 مليار درهم (325 مليون دولار) للربع الثاني و2.3 مليار درهم (650 مليون دولار) للنصف الثاني من عام 2022، وبالنسبة للعام المالي 2023، نعتزم دفع أرباح ثابتة بما لا يقلّ عن 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار).

وقال السويدي إن زيادة السيولة والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال سيسهم في تسريع نمو أعمال الشركة وتعزيز ريادتها في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أن إدراج أسهم الشركة للمستثمرين سيسهم أيضاً في تعزيز مسيرة نجاحها والاستفادة من سعيها لتوزيع الأرباح المخطط لها، مع توفير فرصة للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات ليكونوا جزءاً من النمو المستقبلي للشركة.

وأضاف: حققنا النجاح منذ البداية بفضل الدعم المستمر من قبل مساهمينا الرئيسيين أدنوك وبورياليس ودورهما المحوري في خطط النمو المستقبلية، كما يعود الفضل لجهود موظفينا الدؤوبة وتفانيهم في العمل وخبراتهم العملية، ونتطلع دائماً للترحيب بمساهمين جدد. وقال السويدي: يتيح لنا الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة لتعزيز تواجدنا الإقليمي في منطقة الخليج والانفتاح على هذه الشريحة الكبيرة من المستثمرين المحترفين في الوقت الذي نعمل فيه على استقطاب المستثمرين الدوليين المؤهلين، وكذلك المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات.

ظروف السوق

وقال السويدي: متفائلون بديناميكية السوق المستقبلية، ونتوقع زيادة الطلب على منتجاتنا بشكل قوي للغاية لما نراه من توجّهات عالمية كبرى مع وجود التطبيقات الجديدة، ونشهد في بروج نمواً متواصلاً في الطلب على منتجاتنا من قارة آسيا، على الرغم من إضافاتنا الكبيرة للعرض وتوسيعنا للطاقة الإنتاجية، حيث من المتوقع أن يستوعب الطلب ذلك العرض.

وأضاف: في هذه الأثناء، فإن أسواقنا الإقليمية المستهدفة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ستواصل دورها في تعزيز نمو الطلب العالمي بسبب عدة عوامل بما فيها زيادة التصنيع والاستثمار في البنية التحتية وانتقال السكان للعيش في المدن الحضارية ونمو السكان من الطبقة المتوسطة.

تعزيز الاستدامة

وعن مبادرات «بروج» في مجالات الاستدامة، قال السويدي: لدينا نهج شامل بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما لدينا سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال، واستراتيجية لتحقيق النمو بشكل أكبر في المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الدائري، كما لدينا سجل حافل يمتاز بالتزامنا بقواعد الصحة والسلامة والبيئة.

وأوضح أن «بروج» حددت أهدافاً طموحة للاستدامة البيئية لعام 2030، بما في ذلك انخفاضاً بنسبة 30% في كثافة الطاقة، وخفضاً بنسبة 25% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النطاق 1، وخفضاً بنسبة 100% في الإشعال المستمر.

ابتكار وتطوير

وقال السويدي: نعتزم الاستمرار في الاستفادة من مكانتنا التي نحظى بها في الأسواق العالمية، بما يعزز قدرتنا على ابتكار وتطوير مجموعة منتجاتنا، مع التركيز على توسيع نطاق حضورنا في الأسواق الرئيسة والأسرع نمواً.

وعن دور«أدنوك» و«بورياليس» المساهمين الرئيسين في «بروج»، قال السويدي: يلعب كل من المساهمين في شركتنا دوراً مهماً في تعزيز أعمالنا، حيث تستفيد بروج من الميزة التنافسية للمواد الأولية المضمونة على المدى الطويل التي تزودنا بها أدنوك، واستخدام التقنيات الفريدة من نوعها التي توفرها لنا شركة بورياليس، فضلاً عن المعرفة الفنية والقدرات الابتكارية.

حلول متقدمة

تأسست شركة بروج في عام 1998 بأبوظبي وشهدت نمواً كبيراً إلى أن أصبحت إحدى الشركات البتروكيماوية الرائدة عالمياً في توفير حلول مبتكرة ومميزة من البولي أوليفينات.

وتعمل «بروج» على توفير حلول متقدمة بشكل يومي، وتشمل مواد مخصصة لتصنيع الأنابيب ومستلزماتها وكذلك الأسلاك والكابلات وأجزاء السيارات ومواد التغليف المستدام، والمنتجات الزراعية مثل أغطية البيوت الزراعية والتطبيقات الطبية.

وقال هزيم السويدي: أصبحنا إحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بما نوفره للعملاء في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.