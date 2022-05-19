الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
تعزيز التعاون بين «سوق أبوظبي» وبورصة البحرين
وفد بورصة البحرين خلال الزيارة (من المصدر)
20 مايو 2022 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري وفداً رفيع المستوى من بورصة البحرين، حيث ناقش كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا السوقين جُملةً من الموضوعات ضمن سلسلة من اللقاءات في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة بينهما، للمضي قدماً نحو تعزيز سُبل التعاون المشترك.
وخلال هذه الزيارة، اتخذ السوقان الماليّان خطوات جادة نحو تنفيذ أهداف الاتفاقية المُبرمة بينهما والتي تم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف استكشاف أوجه وفرص النمو وتعزيز سيولة السوقين والترويج للمنتجات والخدمات المبتكرة. 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي
الإمارات
البحرين
آخر الأخبار
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
الرياضي
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©