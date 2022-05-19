تعزيز التعاون بين «سوق أبوظبي» وبورصة البحرين

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري وفداً رفيع المستوى من بورصة البحرين، حيث ناقش كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا السوقين جُملةً من الموضوعات ضمن سلسلة من اللقاءات في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة بينهما، للمضي قدماً نحو تعزيز سُبل التعاون المشترك.

وخلال هذه الزيارة، اتخذ السوقان الماليّان خطوات جادة نحو تنفيذ أهداف الاتفاقية المُبرمة بينهما والتي تم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف استكشاف أوجه وفرص النمو وتعزيز سيولة السوقين والترويج للمنتجات والخدمات المبتكرة.