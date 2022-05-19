«إكسبو 2020» أسرع إنترنت في العالم

يوسف العربي (أبوظبي)

رغم انقضاء فعالية إكسبو 2020 بنهاية شهر مارس الماضي، إلا أن أرقامه القياسية لا تزال تتواصل، حيث حصد المعرض لقب أسرع إنترنت على مستوى جميع الفعاليات التي عقدت خلال عامي 2021 و2022، بحسب مؤشر «أوكلا»، «Ookla» العالمي المتخصص في قياس سرعات الإنترنت على مستوى العالم.

ووفق نتائج المؤشر، بلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات في «إكسبو 2020» 983 ميجابت/الثانية، ونحو 103 ميجابت/الثانية لإرسال البيانات.

وجاء الدوري الأميركي للفرق المحترفة لكرة القدم «NFL» في الترتيب الثاني عالمياً مسجلاً سرعة تنزيل بيانات بلغت 874 ميجابت/الثانية، ونحو 36 ميجابت/الثانية لإرسال البيانات.

وحل المعرض والمؤتمر الدولي العالمي للهواتف المتحركة «MWC» الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022 كثالث فعالية عالمية من حيث سرعة الإنترنت، مسجلاً سرعة تنزيل بيانات بلغت 495 ميجا بت/الثانية، ونحو 81 ميجابت/الثانية لإرسال البيانات.

فعالية متواصلة

ولفت التقرير إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) كانت سباقة للغاية في خلق بيئة تنظيمية للاتصالات، حيث قامت في نوفمبر 2018 بتخصيص 100 ميجا هيرتز من الطيف في النطاق «C» لكل من «اتصالات» و«دو»، لتمكينهما من طرح شبكات «5G»

وبفضل هذا التخصيص المبكر لطيف الجيل الخامس، والمناخ الاستثماري الملائم، احتلت الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من مارس 2022، المرتبة الأولى في مؤشر «أوكلا» العالمي، استناداً إلى متوسط سرعات تنزيل شبكة الهاتف المحمول.

وأضاف: شكل معرض إكسبو 2020 فرصة لكل من «اتصالات» و«دو» لعرض أداء شبكات الجيل الخامس على الصعيد العالمي، لكنه مثل أيضاً تحدياً كبيراً، نظراً لتصميمه المترامي الأطراف على مساحة 4.38 كيلومتر مربع، وتحديات التغطية التي يمثلها 191 جناحاً والتي تباينت بشكل كبير من حيث الحجم ومواد البناء، بالإضافة إلى قبة الوصل الرئيسية في وسط إكسبو.

وأفاد التقرير بأنه تمت مقارنة أداء الشبكة «إكسبو 2020» بأحداث رئيسية أخرى مختارة في جميع أنحاء العالم، لفهم كيفية قيام المشغلين ببناء تجارب مستهلكين محسنة باستخدام شبكة الجيل الخامس، ورفع حدود الأداء في الأحداث واسعة النطاق.

الأسرع عالمياً

وتؤكد سرعات الجيل الخامس التي سجلتها «أوكلا» أن شبكة الجيل الخامس في إكسبو 2020 هي أسرع حدث على الإطلاق، حيث تزيد سرعات تنزيل 2 جيجابت في الثانية على شبكة اتصالات، على مدار فترة الحدث، وحققت شبكة إكسبو 2020 متوسط سرعة تنزيل بلغ 983.19 ميجابت في الثانية، ما يجعلها في صدارة الفعاليات العالمية. وكان إكسبو 2020 وقع اتفاقية شراكة متميزة مع اتصالات في يونيو 2016 لتكون مزود خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمية، ومسؤولة عن تطوير البنية التحتية للاتصالات في موقع إكسبو، بهدف تزويد الزوار والمشاركين بتجربة رقمية متطورة.