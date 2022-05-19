«دي بي ورلد» تعزز استراتيجية الاستدامة

دبي (الاتحاد)

جدّدت «دي بي ورلد»، التزامها بحماية وتعزيز صحة المحيطات، من خلال تركيزها على أهمية الوصول إلى المياه النظيفة، وتحقيق شروط الصحة العامة، وحماية التنوع البيولوجي البحري. ويأتي هذا الالتزام الجديد ليشكّل أحد المجالات الثلاثة الجوهرية التي توليها الشركة أهمية كبرى في إطار استراتيجيتها للاستدامة «عالمنا مستقبلنا».

الاستدامة في توجيه جميع العمليات التجارية العالمية لـ«دي بي ورلد» منذ إطلاقها في 2015، بحيث تساعد مجالات التركيز الثلاثة التي تتضمنها حول المرأة والتعليم، وآخرها المياه النظيفة كمجال جديد يضاف إلى أولويات الاستدامة لديها، في حث الجميع على العمل بمسؤولية، وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام والشامل لضمان تحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئات التي تتواجد فيها الشركة. وبلغ استثمار «دي بي ورلد» في المشاريع المجتمعية لعام 2021 ما قيمته 13.2 مليون دولار.

ويجمع مجال المياه الجديد، الذي توليه «دي بي ورلد» أهمية بالغة، بين جميع جهود استدامة المحيطات الحالية مع الالتزام بدعم الوصول العادل إلى المياه النظيفة وتحقيق شروط الصحة العامة. ويضمن أيضا الحفاظ على جميع البيئات المائية خاليةً من التلوث.