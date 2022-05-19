ثاني الزيودي: 10.5% نمو التجارة بين الإمارات وألمانيا

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات أصبحت أهم شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين 9.5 مليار دولار خلال 2021، بارتفاع نسبته 10.5% عن عام 2020.

وأكد الزيودي - خلال حضوره فعالية نظمها إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وهولجر ماهنيك القنصل الألماني في دبي وأوليفر أوهمز المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - أن هذه الفعالية تشهد على قوة علاقات الصداقة بين الدولتين، التي تم تأسيسها عام 1972. وأضاف أن اقتصاد البلدين مستعد لإمكانيات المستقبل، مشيراً إلى استعداد البلدين لتبني التقنيات الجديدة والصناعات والقطاعات الجديدة. وأكد أن كلا البلدين لديهما التزام مشترك لاستغلال كل فرصة للشراكات والمشاريع المشتركة وتبادل المعرفة لتحقيقها خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.