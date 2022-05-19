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الاقتصادي
«إنفستوبيا» تدشن حواراتها العالمية انطلاقاً من الهند
عبدالله بن طوق وبالهول الفلاسي وأحمد البنا وجانب من المسؤولين خلال الاجتماع (من المصدر)
20 مايو 2022 01:22

نيودلهي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها الحكومة الإماراتية في سبتمبر 2021، انطلاق حواراتها العالمية بداية من الهند، عبر تنظيم جلستين لها في مومباي ونيودلهي. وناقشت الجلسات التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الاستثمار في ضوء التكنولوجيا الحديثة وسبل توجيه الاستثمارات بصورة أكبر نحو الأسواق الناشئة، والفرص التي يطرحها السوق الهندي في هذا الشأن.
ويُعتبر هذا أول نشاط اقتصادي لمبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار خارج الإمارات العربية المتحدة، في إطار أهدافها لتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة والاقتصاد الجديد، حيث يمكن أن يكون للاقتصاد تأثير في مستقبل 3.5 مليار شخص، وتشجيع الاستثمار في اقتصادات جديدة.. كما يحمل هذا النشاط الاقتصادي العالمي الأول خارج الإمارات لمبادرة إنفستوبيا أهمية خاصة، وذلك لانعقاده في واحدة من الأسواق العالمية الرئيسية التي تستهدفها المبادرة وهي الهند، ويأتي بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (CEPA)، حيث تهدف إنفستوبيا إلى لعب دوري مهم ورئيسي في الترويج لفرص الاستثمار بين الهند والإمارات.
وعُقدت الجلستان بحضور عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين البارزين من الإمارات والهند، يتقدمهم من الجانب الإماراتي معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أحمد عبدالرحمن عبدالرحمن البنا، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الهند.
ومن الجانب الهندي سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وراجان نافاني، رئيس مجلس مبادرة India@75 التابعة لاتحاد الصناعات الهندي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Jetline Industries. وأديرت الجلسات من قبل أنجاني كومار، شريك في شركة ديلويت - شريك المعرفة لإنفستوبيا.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن «إنفتسوبيا» «تمثل محوراً ثابتاً ضمن جهود الدولة لتطوير السياسات العالمية المحفزة للاستثمار وصياغة فرص وشراكات جديدة مع مجموعة من الأسواق الدولية في قطاعات الاقتصاد الجديد».
وتابع معاليه: «انطلاق حوارات منصة ومبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار في الأسواق العالمية، بداية من الهند، يشكّل خطوة عملية واستراتيجية لها نحو التواجد في بلدان مختلفة، ورعاية وتنظيم أنشطة فيها، لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستقبلية في الأسواق الناشئة».

الإمارات
الهند
عبدالله بن طوق
بالهول الفلاسي
أحمد البنا
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