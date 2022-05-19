شرطة دبي تختتم مشاركتها في معرض المطارات

دبي(الاتحاد)- اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الخميس، مشاركتها في فعاليات الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات 2022، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، مقدمةً إلى المشاركين شرحاً حول خدمة «أمن المساكن» المتوفرة على تطبيقها على الهواتف الذكية، وعبر موقع شرطة دبي على شبكة الإنترنت العالمية. وبينت شرطة دبي أن خدمة أمن المساكن هي خدمة أمنية وقائية لحماية منازل الجمهور أثناء قضائهم إجازاتهم داخل أو خارج الدولة أو خلال سفرهم لأي أسباب أخرى، مؤكدةً أنه بإمكان أفراد الجمهور التسجيل في الخدمة عبر تطبيق شرطة دبي بطريقة سهلة، وذلك من خلال الدخول إلى التطبيق واختيار برنامج أمن المساكن ثم تسجيل البيانات، وتحديد موقع المنزل، والاطلاع على الشروط ثم الموافقة عليها، وتعبئة بياناته الخاصة كرقم الهوية والبريد الإلكتروني. وحثت شرطة دبي المسافرين في الإجازات خلال فترة الصيف المقبلة بأهمية إيداع الأموال والمقتنيات الثمينة في البنوك أو نقلها إلى منزل قريب أو صديق موجود في الدولة، وتأمين بوابة المنزل الخارجية بحيث لا تكشف عن الوضع في الداخل، وضرورة إحكام إغلاق باب المنزل ونوافذه جيداً بأقفال يُفضل أن تكون إلكترونية صعبة الفتح، وعدم ترك أي شيء ثمين في مكان مكشوف. كما عرضت شرطة دبي عبر منصتها لزوار المعرض، الخدمات المتنوعة التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي عبر تطبيقها الذكي على متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي» وعبر الموقع الإلكتروني، والتي تساهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، كخدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، التي تمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن «الحوادث المرورية والحوادث المجهولة»، وخدمة «كلنا شرطة» للإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات المرورية، إلى جانب خدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة. كما شهد المعرض تعرّف الجمهور على المهام التي تقوم بها إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، من خلال استخدام الكلاب البوليسية المُدربة في الكشف عن الجرائم، وتوفير أعلى معدلات الأمن والأمان للمجتمع، والمساهمة في التأكد من سلامة الكثير من المواقع والأماكن والفعاليات، إلى جانب الدور المجتمعي من خلال مشاركة الكلاب البوليسية في تقديم عروض في الفعاليات المختلفة.