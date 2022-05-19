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الاقتصادي
البنك الدولي يخصص 30 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي
البنك الدولي يخصص 30 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي
19 مايو 2022 08:15

 قال البنك الدولي، الأربعاء، إنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقراً وضعفاً". "لتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل رداً على  الهجوم الروسي على أوكرانيا".
وأضاف البنك أن من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري.
وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضرراً من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.

كانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية والذي صدر الأربعاء.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
البنك الدولي
الغذاء
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