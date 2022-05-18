دبي تصدر 33 ألف رخصة فورية لمنشآت الأعمال

دبي (الاتحاد)

كشف تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أن عدد رخص الأعمال التي أصدرها بشكل فوري منذ إطلاق مبادرة «الرخصة الفورية» في شهر أغسطس من عام 2017 وحتى الآن بلغ 32.564 رخصة، توزعت على عدة فئات، وجاء في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 59%، والتجارية بنسبة 41%.

وأورد التقرير أن إصدار الرخصة الفورية يستغرق وقتاً قياسياً لا يتجاوز 5 دقائق، وهي خدمة متاحة عبر منصة «استثمر في دبي»/invest.dubai.ae/ مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط. وتمثل ‹الرخصة الفورية› واحدة من خدمات عديدة تعزز القيمة المضافة لدبي وترسخ مكانتها كبيئة نموذجية للمستثمرين وخيار أمثل لإطلاق وممارسة الأعمال بما تتيحه من سهولة في الإجراءات وسرعة في إنجازها، إذ توفر الخدمة حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية في أقصر وقت لتمكينهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بيسر وسهولة تامة، كما تسهم الرخصة في تقليل التفاعل البشري، وذلك بأتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، بما يضمن بدء مزاولة النشاط فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى.