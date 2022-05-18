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الإمارات تسجّل 19 ألف محطة بث راديوية
الإمارات تسجّل 19 ألف محطة بث راديوية
19 مايو 2022 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات سجّلت لدى الاتحاد الدولي للاتصالات أكثر من 19 ألف محطة راديوية أرضية. وقالت الهيئة في بيان: تكمن أهمية هذا التسجيل في كونه يمثل اعترافاً دولياً بالترددات المخصصة لدولة الإمارات، ما يسهم في حماية هذه المحطات من التداخلات الدولية الضارة، والتي تؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وقال المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي: «يشكل الطيف الترددي ثروة طبيعية تحرص دولة الإمارات على الاستفادة منها بالشكل الأمثل لتأمين أفضل خدمات الاتصال والبث، وعليه عملت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإدارة ثروة الطيف الترددي، وتسريع وتيرة نشر المحطات الراديوية بالتعاون مع مزودي الخدمة، كما عملت على الاجتماع بشكل دوري وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات المختصة في الدول الشقيقة ودول الجوار بهدف التقليل من التداخلات الضارة والتشويش الذي قد يحدث على الخدمات الراديوية».

هيئة تنظيم الاتصالات
الحكومة الرقمية
الإمارات
الاتحاد الدولي للاتصالات
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