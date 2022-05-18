الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«سوق أبوظبي» يسهل فتح «الحسابات» في الأسواق المالية
«سوق أبوظبي» يسهل فتح «الحسابات» في الأسواق المالية
19 مايو 2022 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اتخاذه عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السوق من قبل المستثمرين المسجلين في الأسواق المالية الإماراتية الأخرى.
تنطبق مبادرة السوق على المستثمرين الذين لديهم أرقام مستثمرين صادرة عن الأسواق المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. وتعزز هذه الخطوة التي اتخذها السوق المزيد من المشاركة في أسواق رأس المال في الدولة، حيث إنها تتيح للمستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني (NIN) صادر عن أي من الأسواق المالية الأخرى في الدولة تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تسجيل طلب بذلك.
تتطلب عملية التسجيل المبسطة المصادقة على رقم المستثمر الحالي من قبل أي من شركات الوساطة المعتمدة من السوق. أما في حالة الشركات أو المؤسسات، فإنه يجب على المستثمر تقديم عقد التأسيس إلى جانب قائمة بالمفوضين بالتوقيع.
هذا ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد اتخذ عدة خطوات خلال العام الماضي لتعزيز الوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة في السوق، بما في ذلك خفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول. وشهد السوق، الذي وسع قائمة أدواته الاستثمارية لتشمل صناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات أيضاً، زيادة قوية في السيولة، حيث تضاعفت قيم التداول في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي. كما ارتفعت القيمة السوقية بشكل كبير لتقترب من حاجز 2 تريليون درهم، ويأتي ذلك الأداء القوي مدفوعاً بسلسلة من عمليات الإدراج في السوق الرئيسي وأيضاً سوق نمو.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
الأسواق المالية
أبوظبي
آخر الأخبار
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
الرياضي
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©