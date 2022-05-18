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الاقتصادي
14.31 مليون درهم أرباح «ريسبونس بلس» الربعية
14.31 مليون درهم أرباح «ريسبونس بلس» الربعية
19 مايو 2022 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة ريسبونس بلس القابضة، التابعة لشركة «ألفا ظبي» صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري 14.31 مليون درهم، مقابل خسارة بلغت مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد 87.7 مليون درهم في 31 مارس 2022، مقارنةً بـ 0.4 مليون درهم في مارس من العام 2021.
وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي في ريسبونس بلس القابضة: «للحفاظ على الزخم في النمو والأداء اللافت، ستواصل إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة» تنفيذ خططها التوسعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك على المستوى العالمي. خططنا التوسعية للربع الثاني من العام الجاري تشمل إنشاء فرع جديد لعيادة «اوكيوميد كلينيك» في المنطقة الغربية، ومركز طبي في الدمام في المملكة العربية السعودية، ومركز للتدريب على التقنيات الصحية، ومركز قيادة أساسي للخدمات الصحية في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى مركز للتدريب والتنمية في الهند». 

شركة ريسبونس بلس القابضة
شركة ألفا ظبي القابضة
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