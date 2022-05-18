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%23 نمو إيرادات «أنغامي»
%23 نمو إيرادات «أنغامي»
19 مايو 2022 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أنغامي إيرادات خلال الربع الأول بقيمة 9.3 مليون دولار، بنمو 23% على أساس سنوي، مقارنةً مع الربع الثاني من عام 2021.
 وارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 7.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، مع نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 10% لتصل إلى 1.87 دولار.
وارتفعت شراكات أنغامي مع شركات الاتصالات إلى 45 شركة بحلول مارس 2022.
وارتفع إجمالي عدد المستخدمين النشطين لمنصة الشركة 20% ليصل إلى 18.5 مليون مستخدم في الربع الأول من 2022. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة إنتاج المحتوى المحلي (وتحديداً المحتوى العربي والأصلي)، وتحسين محرك التوصيات، وإطلاق ميزات اجتماعية فريدة، وتنظيم فعاليات خاصة في العديد من الدول.
وازداد تفاعل المستخدمين على قنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 50% في خلال نفس الفترة.

أنغامي
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