«الصناعة»: جولة افتراضية لدعم الاستثمارات بين الإمارات وسنغافورة

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جولة افتراضية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات لمجتمع الأعمال والعلماء في سنغافورة. واستعرضت الجولة الافتراضية، والتي أقيمت بالتعاون مع سفارة الإمارات في سنغافورة، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والفرص المتاحة للتعاون في مجال التصنيع المتقدم.

وتعد الجولات الافتراضية، التي أُطلقت عام 2021، إحدى مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المصممة للمساعدة على تعزيز حضور دولة الإمارات كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة وبيئة مواتية لصناعات المستقبل.

وتسهّل الجولات الافتراضية التواصل بين الشركات وأصحاب المصلحة والمستثمرين، وتوفر منصة لأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص والشركات الوطنية الكبرى لتبادل الأفكار والخبرات، وربط الشركات السنغافورية الناشئة بالمستثمرين من دولة الإمارات.

وشارك أكثر من 50 مشاركاً في الجولة الافتراضية، التي اختُتمت بجلسة رفيعة لتبادل الأفكار ربطت الشركات السنغافورية الناشئة بالمسؤولين والخبراء والمستثمرين الإماراتيين، بما يضم كبار المديرين التنفيذيين من مجموعة تكنولوجيا الدفاع الإماراتية «إيدج»، و«أسباير» ذراع إدارة برامج التكنولوجيا لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور جمال عبدالله السويدي، سفير الإمارات لدى جمهورية سنغافورة: «إن الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 21 مليار دولار سنغافوري، مما يقارب 15 مليار دولار أميركي. حيث إن هناك العديد من الفرص التجارية بين البلديين في القطاعات الحيوية تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والمدن الذكية».

وقال محمد القاسم، مدير إدارة تبني تطوير التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة: «تعد سلسلة الجولات الافتراضية عنصراً أساسياً ضمن نهج الوزارة للارتقاء بمستوى التعاون مع النظراء العالميين وتسهيل التفاعل مع الخبراء والمستثمرين حول العالم لتحقيق الفائدة للقطاع الصناعي الإماراتي».