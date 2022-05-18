«اقتصادية أبوظبي» تتعاون مع «إس إيه بي» لتعزيز التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي مذكرة تفاهم مع عملاقة التقنية العالمية «إس إيه بي»، أحد أبرز مقدمي برمجيات الأعمال التجارية، تمهيداً لاستكشاف فرص التعاون بهدف تعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير نماذج أعمال متفوّقة، فضلاً عن رعاية المواهب الإماراتية وتعزيز الكفاءات الرقمية المحلية، خاصةً عبر دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتزم دائرة التنمية الاقتصادية الاستفادة من حلول «إس إيه بي» السحابية الموجّهة لدولة الإمارات مع تمكين «إس إيه بي» من تسريع التوسّع في المنطقة بوصفها مقدّماً معتمداً للخدمات السحابية. ويسعى الطرفان أيضاً إلى التعاون من أجل تطوير المواهب الناشئة عبر تدريب مواطني دولة الإمارات، عبر تنظيم برامج داخلية وعالمية وافتراضية على التقنيات والأعمال والمهارات السلوكية. كذلك، يهدف الطرفان إلى دعم الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال الحرة المستقلة بمنصة جديدة من تصميم «إس إيه بي»، من شأنها سدّ الفجوة بين العرض والطلب على فرص العمل بدوام كامل والعمل الحرّ المستقل.

ومن المقرّر تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حسب مذكرة التفاهم، من خلال مبادرتَي SAP.io و«غرو باي إس إيه بي» Grow by SAP. كذلك يعتزم الطرفان دراسة إنشاء مركز إقليمي للابتكار في أبوظبي لتقديم الدعم لمختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص وقطاع الخدمات.

في السياق نفسه، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي و«إس إيه بي» عن عزمهما دراسة وإطلاق مبادرات في أبوظبي تلائم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تهدف SAP إلى إنشاء وثيقة وجهة نظر لاقتراح مبادرات استراتيجية تخدم مصلحة الجانبين. وسوف تركز الوثيقة على الركائز الاستراتيجية الرئيسة لأبوظبي، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والدفاع والأمن والكفاءة الحكومية. كذلك، تعتزم الشركة تدريب الأفراد في القطاعات الصناعية على المهارات الرقمية التي تساعدهم على النجاح في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير إطار متخصص على مستوى الإمارة لاعتماد معايير تصنيع متسقة.

محمد الشرفاء

التحول الرقمي

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يأتي إبرام مذكرة التفاهم إيذاناً بإطلاق شراكة على نطاق واسع، حيث تتناول مختلف القطاعات والمجالات التي نركز عليها، وسوف تقدم «اقتصادية أبوظبي» و«إس إيه بي» أفضل ما لديهما. ومع نجاح أبوظبي في تأسيس بيئة اقتصادية داعمة توفر فرص النمو للجميع، نرى بأن هذا التعاون سيساعدنا في تعزيز مسيرة النجاح وتحقيق أهدافنا».

وأضاف معاليه: «يُعتبر الابتكار وتطوير المواهب من أولوياتنا، كوننا نحرص على تطوير القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار، ونرى أن تدريب المواهب وصقلها يدعم المساعي الرامية لإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الحالية والمستقبلية. لذلك، ينصبّ التركيز في تعاوننا مع«إس إيه بي»على تدريب شباب دولة الإمارات لتزويدهم بمهارات التواصل ومهارات التقنية اللازمة للمستقبل، ونتطلع إلى توطيد التعاون عبر إطلاق المبادرات الاستراتيجية المشتركة وإشراك«إس إيه بي»في دعم مسيرة تحولنا الرقمي».

الحلول السحابية والابتكار

من جهته، قال سيرجيو ماكوتا النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى «إس إيه بي»، إن الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عامل تمكين مهم في دعم «إس إيه بي» للقطاع العام والاقتصاد في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن اعتبار «إس إيه بي» مقدّماً معتمداً للحلول، يعني تمكينها من تزويد المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أبوظبي بالاستراتيجيات والحلول والخدمات المتكاملة، الرامية لتسريع مسيرتها نحو الرقمنة من خلال الحلول السحابية والابتكار والتبنّي الأشمل للحلول المتوائمة مع الثورة الصناعية الرابعة».