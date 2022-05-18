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«العربية أبوظبي» توفر خدمة لتسهيل السفر
«العربية أبوظبي» توفر خدمة لتسهيل السفر
19 مايو 2022 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي»، عن بدء توفير خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر» في أبوظبي.
وتهدف خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر» إلى توفير المزيد من الراحة والسهولة للمسافرين على متن طائراتها، حيث تتيح لهم الشركة إيداع حقائبهم في الموقع القريب منهم وتسلّم بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل التوجه إلى المطار. كما تتيح الخدمة للمسافرين اختيار مقاعدهم والحصول على بطاقات الصعود للطائرة والقسائم الخاصة بالحقائب التي أودعوها، مما يتيح لهم التوجه فوراً إلى مطار أبوظبي الدولي والانطلاق في رحلتهم.
وتتوفر الخدمة الجديدة في مركز مبيعات العربية أبوظبي بجوار متجر «جمبو للإلكترونيات» في شارع حمدان بأبوظبي، على مدار الأسبوع بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 ليلاً. ويمكن للمسافرين إنجاز إجراءات السفر ابتداء من 24 ساعة وحتى 8 ساعات من موعد إقلاع الرحلة، ثم يتم نقل الحقائب مباشرة إلى مطار أبوظبي الدولي.

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