«بروتيفيتي» توقع شراكة مع «رينبروك»

دبي (الاتحاد)

وقعت «بروتيفيتي ميدل إيست ميمبر فيرم»، شركة الاستشارات العالمية، شراكة مع شركة رينبروك المتخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات، بهدف تمكين الشراء الإلكتروني من خلال منصة MeRLIN التابع لشركة رينبروك. وشهد توقيع الاتفاقية حضور كل من جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد النومان، رئيس مجلس إدارة «رينبروك الشرق الأوسط». ووقع الاتفاقية كل من فيتري سيلفان، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي في رينبروك، وأريندام دي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة «بروتيفيتي ميدل إيست ميمبر فيرم». وستكون «بروتيفيتي» شريكاً ومستشاراً استراتيجياً لمنصة MeRLIN في سوق الشرق الأوسط، حيث سيقوم فريق العمل بتسليم المشاريع والمساعدة على تسريع وتيرة رقمنة عمليات الشراء وتحقيق عوائد فعالة على الاستثمار.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «ستتيح الشراكة للطرفين إمكانية توفير القيمة وتحسين أداء شركات التصنيع وشركات القطاع العام التي تواصل اعتماد حلول إدارة النفقات، وذلك بهدف مساعدة تلك الشركات على تعزيز ميزتها التنافسية، عبر إدارة العمليات المعقدة وتحسين العلاقة مع الموردين وضمان موثوقية سلسلة التوريد».