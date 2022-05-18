علي بن لاحج يتفقد منصة شرطة دبي في معرض المطارات

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، محتويات منصة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات 2022 الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور العميد حمودة بالسويدا العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من ضباط أمن المطارات.

واستمع اللواء ابن لاحج إلى شرح حول التجهيزات الخاصة بفريق حماية كبار الشخصيات من العنصر النسائي، حيث قدمت الرقيب فاطمة علي محمد من شعبة الدراجات النارية في قسم حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً حول مواصفات الدراجات النارية المُستخدمة من قبل العنصر النسائي في مواكب حماية الشخصيات.

وبينت الرقيب فاطمة علي أن الدراجات النارية تعتبر رياضية وسهلة التحكم في حركتها أثناء تنفيذ العمليات والمهام الميدانية، وتصل سرعتها إلى 280 كيلومتراً/ ساعة، ويبلغ وزنها 250 كيلوجراماً، مؤكدة أن قوة محرك الدراجة تبلغ «1300 CC»، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن الدراجة تحتوي على جهاز مُكبر للصوت، يُستخدم في توجيه الحركة المرورية، ومنبه إشارة «لواح» أمامي وخلفي لتنبيه السيارات في الشارع.

كما وقدمت الرقيب فاطمة علي شرحاً حول الزي الذي يستخدمه العنصر النسائي العامل في حماية الشخصيات على متن الدراجة النارية، والذي يحتوي على كافة إجراءات السلامة العامة من واق لمناطق الظهر والكوع والركبة، إلى جانب اسطوانة غاز تحتوي على غاز نيتروجين يساهم في نفخ وفتح الأكياس الهوائية في حال سقوط سائقة الدراجة عنها.

كما وشرحت الرقيب فاطمة علي مكونات خوذة فريق حماية الشخصيات من العنصر النسائي، والمصنوعة من مواد صلبة لحماية منطقة الرأس، وتحتوي على جهاز بلوتوث وضوء الوقوف والتوقف لتنبيه السائقين.

واستمع سعادة اللواء ابن لاحج إلى شرح حول محتويات منصة شرطة دبي من الخدمات التي توفرها في مجال تعزيز أمن الطيران، ومنها خدمات «مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران»، وبرنامج «XRT» الخاص بتدريب مستخدمي أجهزة كشف الأشعة السينية في المطارات، وخدمة أمن المساكن والتطبيق الذكي لشرطة دبي وغيرها.

وفي الختام، أشاد اللواء ابن لاحج بجهود العاملين في منصة شرطة دبي في شرح الخدمات الشرطية المُختلفة لزوار معرض المطارات.