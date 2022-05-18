مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من ملياري درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 403 مبايعات بقيمة 1.09 مليار درهم منها 60 مبايعة أراض بقيمة 201.65 مليون درهم و343 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 890.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 82 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 778.4 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 155.7 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 622.7 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 126 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 100 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 126.98 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 29 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم.