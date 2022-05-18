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الاقتصادي
«جلفتينر» تناول 4000 أنبوب فولاذي بميناء أم قصر في العراق
من عمليات مناولة «جلفتينر» (من المصدر)
19 مايو 2022 01:17

الشارقة (الاتحاد)

حققت شركة «جلفتينر» الإماراتية تميزاً تشغيلياً من خلال التعامل مع 4000 أنبوب فولاذي في غضون أربع ساعات حيث تم تفريغ الشحنة في ميناء أم قصر بجنوب العراق ونقلها إلى مركز أم قصر اللوجستي «UQLC» حيث سيتم تخزينها حتى التخليص الجمركي واستلامها من قبل العميل. وتشغل شركة جلفتينر محطة حاويات ICT في الميناء الواقع في جنوب العراق إلى جانب الذراع اللوجستية لشركة جلفتينر مومينتوم وتقوم بتشغيل مركز أم قصر اللوجستي /UQLC/. ووصف بيتر ريتشاردز الرئيس التنفيذي لشركة جلفتينر أداء الشركة العراقية التابعة لـ«جلفتينر» UQIC بأنه جيد بشكل استثنائي مما يدل على السرعة والاحتراف والدقة والكفاءة أثناء التعامل مع هذه الشحنة الواسعة في وقت قياسي.. مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو مثال على مستوى العمل الذي يقوم به هذا الفريق المحترف والمتحمس للغاية في العراق والمستعد لتقديم حلول معالجة وتخزين وحلول لوجستية استثنائية وقابلة للتكيف لإفادة العملاء في جميع أنحاء سلسلة التوريد.

الإمارات
جلفتينر
العراق
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