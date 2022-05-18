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الاقتصادي
اتحاد الغرف: محمد بن زايد جعل الإمارات مثالاً في علاقاتها الدولية
اتحاد الغرف: محمد بن زايد جعل الإمارات مثالاً في علاقاتها الدولية
19 مايو 2022 01:16

دبي (وام)  

محمد بن زايد رئيساً للدولة
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باركت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والقطاع الخاص انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة. 
وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام للاتحاد: إن «ما يقدمه سموه لشعبه ووطنه من عمل عظيم، وعطاء متواصل لإرساء دعائم التقدم والازدهار على أسس راسخة متينة، جعلت من دولة الإمارات مثالاً ونموذجاً في علاقاتها الدولية التي انعكست بدورها على ازدهار قطاع الأعمال ورفع مستوى تنافسيته العالمية». 
وأضاف أن التوجيهات السديدة لسموه بضرورة تحقيق مشاركة قطاع الأعمال في صناعة القرارات الاقتصادية، كان لها عظيم الأثر في قيام شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تبوء الدولة المراكز الأولى في تقارير التنافسية العالمية وممارسة الأعمال.

محمد بن زايد
الإمارات
اتحاد غرف التجارة والصناعة
اتحاد الغرف
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