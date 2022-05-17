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الاقتصادي
أسعار النفط تنتعش بعد آمال بشأن تعافي الطلب
أسعار النفط تنتعش بعد آمال بشأن تعافي الطلب
18 مايو 2022 02:22

عواصم (رويترز) 

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، أمس، مدعومة بالضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسية والذي من شأنه تقليص المعروض، ومع تركيز المستثمرين على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات الإغلاق الصينية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
وفشل وزراء خارجية الاتحاد، أمس الأول، في جهودهم للضغط على المجر لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفطي على روسيا في أعقاب هجومها العسكري على أوكرانيا. ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد. لكنّ دبلوماسيين يشيرون الآن إلى قمة 30 - 31 مايو باعتبارها موعد الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115.50 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ 28 من مارس، وبحلول الساعة 10.24 بتوقيت جرينتش ارتفعت 1.16 بالمئة أو واحداً بالمئة إلى 115.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 114.98 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من اثنين بالمئة، أمس الأول، في أعقاب قفزة بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة.
وقال محللون، إن الخام حصل على دعم من آمال في تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة «كوفيد-19».
إلى ذلك، أظهر تقرير داخلي اطلعت عليه «رويترز»، انخفاض إنتاج النفط الخام الروسي بنحو تسعة في المئة إلى 9.16 مليون برميل يومياً، وذلك استناداً إلى تقييمات مصادر ثانوية من «أوبك بلس». وهذا يعني أن إنتاج روسيا الشهر الماضي جاء أقل بنحو 1.28 مليون برميل يومياً عن المستوى المستهدف في اتفاق بين «أوبك» وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس».
وأظهرت البيانات أن إجمالي إنتاج «أوبك بلس» جاء أقل من المستوى المستهدف بنحو 2.6 مليون برميل يومياً في أبريل.

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