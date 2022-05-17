استطلاع: توقع رفع «المركزي المصري» أسعار الفائدة

القاهرة (رويترز)

توقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس غداً الخميس بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.

وأشار متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 % في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط ​​200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة.

ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهراً تقريباً. ونزل في اليوم نفسه الجنيه أمام الدولار 14 %.

وقال محمد أبو باشا من هيرميس «قراءة التضخم التي فاقت التوقعات، بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة».

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في أبريل إلى 13.1 % من 10.5 %، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9 % على أساس سنوي في أبريل من 10.1 % في مارس.

وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا، إن من المرجح أيضاً أن يفضل البنك رفع أسعار الفائدة «للحفاظ على جاذبية الأوراق المحلية للمستثمرين الأجانب».

وقالت مونيت دوس من إتش.سي سكيوريتيز «نعتقد أن هذه الخطوة ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر».

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأول، إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار.