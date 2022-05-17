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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
18 مايو 2022 02:21

لندن (رويترز) 

ارتفع سعر الذهب، أمس، مدعوماً بتراجع الدولار الذي ساعده بعض الشيء على الابتعاد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، لكن المعنويات مازالت سلبية مع توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته 0.5 بالمئة إلى 1832.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12.18 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1830.10 دولار للأوقية.
 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 21.65 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 959.47 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2028.98 دولار للأوقية.

الذهب
الدولار
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