58 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي بنهاية العام

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، استقبال مطار دبي الدولي بنهاية العام الجاري لأكثر من 58 مليون مسافر، مستفيداً من الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دبي لتسريع التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، والارتفاع المتواصل في حركة السفر عالمياً منذ بداية العام.

وأضاف سموه، خلال افتتاحه فعاليات معرض المطارات في دورته الحادية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي والذي تستمر فعالياته في الفترة ما بين 17 – 19 مايو الجاري، أنه بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اتخذت دبي خطوات ومبادرات استباقية للتعامل مع الجائحة وتمكين التعافي السريع لقطاع السفر والسياحة في الإمارة، ونتيجة لذلك احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأضخم مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الثامن على التوالي ونتوقع خدمة أكثر من 58 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 29.11 مليون مسافر في العام 2021، ليقترب من العودة تدريجياً إلى مستويات عام ما قبل الجائحة في 2019 والذي سجل خلاله رقماً قياسياً بوصول أعداد المسافرين إلى نحو 86.4 مليون مسافر.

وخلال الربع الأول من العام الجاري سجل مطار دبي الدولي ارتفاعاً قوياً في عدد المسافرين، حيث استقبل المطار نحو 13.6 مليون مسافر، في مؤشر قوي على استعادة حركة الركاب والزخم الكبير في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مسجلاً حركة مسافرين قوية للربع الثاني على التوالي الذي تجاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي حاجز الـ10 ملايين مسافر.

أحدث التقنيات والأجهزة

وقام سموه عقب الافتتاح بجولة على أجنحة العارضين، رافقه خلالها عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقطاع الطيران من داخل وخارج الدولة، حيث اطلع على أحدث التقنيات والأجهزة التي تعرضها أكثر من 150 شركة عالمية من 20 دولة حول العالم.

وأكد سموه أهمية تنظيم المعرض في هذا الوقت لإعطاء دفعة إضافية لقطاع الطيران العالمي الذي بدأت تباشير عودته السريعة لمرحلة ما قبل الجائحة، تظهر للعيان مع ارتفاع الطلب على السفر والإعلان عن إعادة بدء مشاريع التطوير على مستوى مطارات العالم تحسباً للنمو المقبل.

وأضاف سموه: «المعرض والمؤتمرات التي تقام على هامشه ومشاركة أكثر من 150 شركة عالمية وحضور أكثر من 4500 خبير دولي، ستمنح صناع القرار في مطارات المنطقة والعالم، فرصة ذهبية للتشبيك والتعرف على أفضل التقنيات وأكثرها تطوراً، وبحث أفق التعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة صناعة المطارات. ومن خلال هذا الحدث نحن نجمع عالم الطيران مجدداً في دبي للمضي قدماً على طريق تشارك العقول ولعب دورنا البناء في إعادة التعافي الكامل لهذه الصناعة الحيوية لدعم الاقتصاد العالمي».

وأضاف سموه: «الاستدامة والتكنولوجيا المتطورة وتطوير المطارات وكفاءة العمليات وإدارة الأجواء، كلها مواضيع حيوية سيتم التطرق إليها خلال أيام المعرض الثلاثة مما يمنح الصناعة قوة دافعة إلى الأمام ليس فقط للعودة إلى مستويات ما قبل العام 2019 وإنما للمضي قدماً إلى أبعد من ذلك».

تضاعف المشاركة الإيطالية

من جهته، قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات ومدير وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات إن عدد الشركات الإيطالية المشاركة في المعرض هذا العام زاد بنحو الضعف مقارنة بدورة العام الماضي، ليصل إلى 28 شركة مقارنة مع 15 شركة، ما يعكس أهمية المعرض للشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة الطيران والتي تزيد على 160 شركة كبرى، منها 30 شركة تقدم خدمات إدارة المطارات ونحو 60% من عائداتها تأتي من خارج إيطاليا.

وقال ساكاربا، إن التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا بلغ خلال العام الماضي نحو 6.6 مليار يورو، شكلت الصادرات الإيطالية منها نحو 4.6 مليار يورو، بارتفاع نسبته 22%.

من جهته أشار جوليو دي كاريلي، رئيس جمعية صناعة المطارات الإيطالية «اير تيك إيطالي» التي تضم أصحاب العمل للمنظمات الاستشارية الهندسية والمعمارية والتقنية والاقتصادية في إيطاليا، إلى أهمية المشاركة في معرض المطارات كونه يشكل نافذة مهمة للشركات المنضوية تحت الجمعية والتي تتمتع بخبرات عالمية في مجال تطوير وتخطيط وتصميم وخدمات المطارات، منوهاً بالنمو المتسارع لصناعة الطيران في الإمارات.

وشدد دي كاريلي، على أهمية الابتكار في تسريع وتيرة التعافي لصناعة الطيران وخاصة المطارات من جائحة كوفيد-19، موضحاً أن الحلول المبتكرة ساهمت في تعزيز الثقة بالسفر وعودة الحركة تدريجياً عبر المطارات.

شرطة دبي تعرض آلية تحليل مخاطر الطيران

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات 2022، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي على مدار 3 أيام، عارضة أحدث الابتكارات والخدمات التي توفرها في مجال تعزيز أمن الطيران، ومنها الدور المهم لمركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران، وبرنامج «XRT» الخاص بالتدريب على استخدام أجهزة كشف الأشعة السينية في المطارات.

وقال العقيد المهندس مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات، إن شرطة دبي تشارك للمرة الثامنة على التوالي في فعاليات المعرض العالمي المهم، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، بهدف عرض أحدث إنجازاتها وخدماتها الذكية في خدمة المسافرين والمتعاملين وتعزيز الأمن والأمان في المطارات، والتدقيق على الحقائب والشحنات.