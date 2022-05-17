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الاقتصادي
«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 5000 صنف لسلع أساسية
تعاونية الاتحاد (من المصدر)
18 مايو 2022 02:21

دبي (الاتحاد) 

أطلقت تعاونية الاتحاد حملة تخفيضات خلال شهر مايو الحالي على 5000 صنف لسلع غذائية وغير غذائية مختارة، بنسب تصل إلى 65%، ضمن حملاتها السنوية لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم بأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.
وقال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، في بيان: إن التعاونية تطلق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري لإسعاد المستهلكين ضمن مساعيها إلى طرح العروض التي تشتمل على تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاونية خصصت في شهر مايو العديد من الحملات المتنوعة والشاملة، بنسب تخفيضات متفاوتة تصل إلى 65% على منتجات وسلع استهلاكية وغذائية في جميع فروع ومراكز التعاونية المنتشرة بدبي.
وأضاف أن هذه الحملات تم إطلاقها فعلياً منذ بداية شهر مايو الجاري ويستطيع المستهلكون الاستفادة منها سواء عن طريق زيارة أحد الفروع أو المراكز التجارية المنتشرة بإمارة دبي أو عبر تطبيقها الإلكتروني الذكي الذي يتيح للمستهلكين الاستفادة من جميع العروض المعلن عنها، وذلك لتحقيق السعادة المجتمعية للجميع، مشيراً إلى أن حملة شهر مايو 2022 تشمل تخفيض 5000 منتج وسلعة من أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها، وذلك ضمن خطة تسويقية معدة بعناية تامة، بما يصب في مصلحة المستهلك، وضمن مبادرات التعاونية السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية.

تعاونية الاتحاد
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