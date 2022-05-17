«كهرباء دبي» تشارك في مؤتمر المؤسسة الأوروبية للجودة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تسعى لدعم النمو الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويد الملايين من سكان دبي وزوارها بخدمات عالمية المستوى وحلول طاقة مبتكرة، بما يثري الحياة ويضمن سعادة ورفاهية جميع المعنيين، ويعيد صياغة مستقبل المؤسسات الخدماتية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في المؤتمر الأول للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في الشرق الأوسط، والذي عقد في فندق جراند حياة في دبي تحت شعار «تحقيق مستقبل مستدام للشرق الأوسط من خلال التحول».

وسلط المؤتمر الضوء على إنجازات المؤسسات الرائدة في المنطقة وخارجها، وشارك الخبراء رؤاهم حول الابتكار والتكنولوجيا والتحول والخطط المستقبلية لدعم تحقيق مستقبل مستدام لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال معالي الطاير: «قبل سنوات، قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار: «هدفنا أن نكون ضمن الأفضل عالمياً في الابتكار خلال السنوات المقبلة، لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكاراً جديدة وإدارة متجددة، وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة».

وأود أن أسلط الضوء على بعض النتائج العالمية المتميزة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال فترة الجائحة، والتي تؤكد مرونة الهيئة، إضافة إلى عدد من أبرز مشاريعنا في مجال التحول خلال تلك الفترة ومن أبرزها تقليل معدل انقطاع الكهرباء إلى 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، وتقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وتقليل نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه إلى 5.3% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية».

وقال: «إن الهيئة نجحت في رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90% لتنافس أفضل المستويات العالمية. كما أسهم تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة في تحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 37.63% بين عامي 2006 و2021».