الخميس 19 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«كهرباء دبي» تشارك في مؤتمر المؤسسة الأوروبية للجودة
سعيد الطاير
18 مايو 2022 02:21

دبي (الاتحاد)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تسعى لدعم النمو الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويد الملايين من سكان دبي وزوارها بخدمات عالمية المستوى وحلول طاقة مبتكرة، بما يثري الحياة ويضمن سعادة ورفاهية جميع المعنيين، ويعيد صياغة مستقبل المؤسسات الخدماتية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في المؤتمر الأول للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في الشرق الأوسط، والذي عقد في فندق جراند حياة في دبي تحت شعار «تحقيق مستقبل مستدام للشرق الأوسط من خلال التحول».
وسلط المؤتمر الضوء على إنجازات المؤسسات الرائدة في المنطقة وخارجها، وشارك الخبراء رؤاهم حول الابتكار والتكنولوجيا والتحول والخطط المستقبلية لدعم تحقيق مستقبل مستدام لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال معالي الطاير: «قبل سنوات، قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار: «هدفنا أن نكون ضمن الأفضل عالمياً في الابتكار خلال السنوات المقبلة، لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكاراً جديدة وإدارة متجددة، وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة». 
وأود أن أسلط الضوء على بعض النتائج العالمية المتميزة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال فترة الجائحة، والتي تؤكد مرونة الهيئة، إضافة إلى عدد من أبرز مشاريعنا في مجال التحول خلال تلك الفترة ومن أبرزها تقليل معدل انقطاع الكهرباء إلى 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، وتقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وتقليل نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه إلى 5.3% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية». 
وقال: «إن الهيئة نجحت في رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90% لتنافس أفضل المستويات العالمية. كما أسهم تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة في تحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 37.63% بين عامي 2006 و2021».

كهرباء دبي
دبي
الإمارات
سعيد محمد الطاير
آخر الأخبار
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
الإمارات
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
19 مايو 2022
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
الإمارات
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
19 مايو 2022
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
الإمارات
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
19 مايو 2022
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
الإمارات
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
19 مايو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©