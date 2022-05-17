«دناتا» تعزز عملياتها في أربيل

دبي (الاتحاد)

أعلنت دناتا، لخدمات الطيران والسفر، عن تعزيز عملياتها في أربيل، العراق، واستثمرت 3.5 مليون دولار في إقامة منشأة جديدة متطورة لسلسلة الشحن المبرّد ومنشأة لصيانة الحافلات لأساطيلها الحديثة في مطار أربيل الدولي. كما أعلنت أيضاً في بيان عن استثمار 14 مليون دولار لإضافة مستودع شحن بمساحة 16 ألف متر مربع إلى بنيتها التحتية في العراق. وسوف توفر مرافق دناتا الثلاثة الجديدة نحو 100 فرصة عمل محلية.

وتتيح منشأة دناتا الجديدة لسلسلة الشحن المبرد مناولة 10 آلاف طن من المواد سريعة العطب سنوياً. كما تُمكّن فريق دناتا للشحن من تقديم منتجات التخزين المبرد والمجمد وسلسلة التبريد لعملائها من شركات الطيران في أربيل. وروعي في تصميم وإنشاء المرفق الجديد المتطلبات الفريدة للتعامل مع مختلف المنتجات، بما في ذلك الفواكه الطازجة واللحوم والمستحضرات الدوائية، والاستفادة من أحدث تقنيات التخزين المبرّد.

وصُمّم مرفق دناتا الجديد لصيانة الحافلات للحفاظ على أسطول مكوّن من ثماني حافلات ركاب وأكثر من 10 حافلات نقل تعمل في مطار أربيل الدولي.

وسوف يعزز مستودع دناتا الجديد للبضائع، المتوقع افتتاحه في عام 2023، عروض الشحن التي تقدمها الشركة في العراق.