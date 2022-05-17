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انطلاق «كابسات 2022» في دبي
حشر بن مكتوم خلال جولته في المعرض (من المصدر)
18 مايو 2022 02:21

دبي (الاتحاد) 

افتتح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2022)، الفعالية الرائدة في قطاعات اتصالات الأقمار الاصطناعية والبث وتصوير المحتوى في المنطقة، في مركز دبي التجاري العالمي.
يشارك في المعرض أكثر من 200 علامة تجارية من 35 دولة، ويضم ثلاث فعاليات رئيسة متخصصة، وهي مؤتمر المحتوى، وقمة «سات إكسبو»، وفعالية محتوى الجيل التالي.
يُقام المعرض وسط تغييرات واسعة النطاق يشهدها القطاع ويستكشف، من خلال الفعاليات، ملامح المستقبل.
ويستضيف «كابسات 2022» مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع، مثل «عربسات ونايل سات ومجموعة تيكوم وتركسات وكفيست ميديا وروس فيديو وإيفرتز مايكروسيستمز ووكالة الفضاء الوطنية الأذربيجانية»، بالإضافة إلى أجنحة خاصة لكلٍ من بافاريا وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وتستقطب قمة «سات إكسبو» مشاركين من جنسياتٍ متعددة، تتضمن مجموعةٍ من الأسماء البارزة من صناع القرار التنفيذيين من «كوزميك آبل» من الولايات المتحدة والرابطة العالمية لمشغلي الأقمار الاصطناعية وشركة تقنيات شبكات الأقمار الاصطناعية وشركة «سي كوم» لأنظمة الأقمار الاصطناعية من كندا و«جيلات» الإسرائيلية للأقمار الصناعية و«إنمارسات» ومجموعة «ساتكومز إنوفيشن وإس إي إس نتوركس وإي تي إل سيستمز وكراتوس وجي في إف» من المملكة المتحدة، إلى جانب «عربسات» من المملكة العربية السعودية.
كما يستقطب مؤتمر المحتوى عدداً من أبرز رواد القطاع لاستكشاف أحدث التوجهات في مجالات الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي ومنافسات البث على «الإنترنت»، إلى جانب خدمات البث الصوتي (البودكاست) ومدونات الفيديو والمحتوى الموسيقي. وتشمل قائمة المشاركين ممثلين عن مجموعة من أكبر الشركات في القطاع، مثل «تويتر» و«ميتا» ومجموعة «روتانا وإم بي سي وستارزبلاي ومدينة دبي للإعلام وهيئة الإعلام الإبداعي ومبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، بالإضافة إلى قناة «سي إن بي سي عربية» وشركة التصنيف الإعلامية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة في نيجيريا ومنصة «ديزني بلس».

حشر بن مكتوم آل مكتوم
دبي
المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية
كابسات
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