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الاقتصادي
265.7 مليون درهم إيرادات «يلا المحدودة»
265.7 مليون درهم إيرادات «يلا المحدودة»
18 مايو 2022 02:21

دبي (الاتحاد)

حققت مجموعة «يلا المحدودة»، خلال الربع الأول من العام الجاري، إيرادات بلغت 265.7 مليون درهم.
ووفق البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع صافي هامش أرباح المجموعة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 24.5% و35.9% على التوالي خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي. 
وساهمت خدمات الدردشة لمجموعة يلا المحدودة في تحقيق الجزء الأكبر من الإيرادات بما مجموعه 190.5 مليون درهم، في حين ساهمت خدمات الألعاب في تحقيق 74.6 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة البالغة 265.7 مليون درهم.
كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 55.3% إلى 29.2 مليون في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 18.8 مليون مستخدم في الربع الأول من عام 2021، وفيما يتعلق بعدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة لمنصات يلا، فقد ارتفع العدد الكلي للمشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 61% إلى 9.4 مليون مستخدم، خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة ب5.8 مليون مستخدم في الربع الأول من عام 2021.
وقال تاو يانغ رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا المحدودة»: «لقد كانت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ناجحة بامتياز، فقد حققنا نتائج مالية قوية مع ارتفاع إجمالي إيراداتنا لتصل إلى 265.7 مليون درهم، ويعزى هذا الأداء المميز إلى جهودنا المستمرة في توسيع قاعدة مستخدمينا وتشجيعهم على الاشتراك بالخدمات المدفوعة».
وأضاف أن النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي تعكس مدى فعالية استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، والتي تهدف إلى تقديم تجربة مثالية لجميع المستخدمين. 

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