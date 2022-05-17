«تنظيم الاتصالات» تحيي اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فعالية خاصة بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «التكنولوجيات الرقمية لكبار السن (كبار المواطنين والمقيمين) والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة»، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي للاتصالات والجهات الحكومية في الدولة، والشركاء المحليين والإقليميين.

وقال المهندس محمد جداح المدير التنفيذي لإدارة تطوير شؤون التكنولوجيا بالإنابة في «الهيئة»: «بينما نحن نقف اليوم على أعتاب تحولات كبرى وغير مسبوقة، ندرك أكثر من أي وقت مضى أن المستقبل حليف الأمم التي راهنت وتراهن على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فالطريق إلى المستقبل المشرق يمرّ بالضرورة عبر أثير الاتصالات بأجيالها الجديدة وتطبيقاتها المتجددة. فبينما ترفع الأمم المتحدة شعاراً نبيلاً يدعونا ألّا نترك أحداً في الخلف، لا يزال 3 مليارات إنسان، أي ما يقارب 37% من سكان العالم محرومين من شبكة الإنترنت».