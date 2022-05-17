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«أرادَ» تحصل على تصنيف «B1» و«B+»
«أرادَ» تحصل على تصنيف «B1» و«B+»
18 مايو 2022 02:21

دبي (الاتحاد)

تم إدراج شركة أرادَ وللمرّة الأولى ضمن التصنيفات الائتمانية لكلّ من مؤسسة موديز المالية العالمية ومؤسسة فيتش الدولية المتخصصة، الأمر الذي يشكل قاعدة قوية لترسيخ النمو المستدام الذي يتمتع به المطوّر الإماراتي في السوق العقارية، مع محفظة متنامية من الوجهات العصرية المتكاملة.
وتأتي هذه التصنيفات المرتفعة التي تم منحها لأرادَ بعد خمسة أعوام فقط على انطلاق الشركة مطلع 2017، مما يجعل منها إحدى أبرز الشركات الشابة في الإمارات التي تحقق مثل هذا الإنجاز المميز والذي سيتيح لها دخول الأسواق العالمية والحصول على التمويل اللازم لمشاريعها المستقبلية.
وتعد موديز وفيتش من أبرز مؤسسات التصنيف العالمية التي تقوم بتقييم الملاءة الائتمانية للكيانات السيادية والشركات التجارية باستخدام مقياس تصنيف موحّد. وجاءت تلك التصنيفات بعد إجراء دراسة مستفيضة لأداء أرادَ وفقاً للمعايير التي تعتمدها المؤسستان عالميا.

شركة أرادَ
الإمارات
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