برؤية محمد بن زايد.. «مبادلة» شركة وطنية بمنجزات عالمية

أبوظبي (وام)

أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً كبيراً بالتنمية والتنويع الاقتصادي، وتضمنت رؤية سموه الاعتماد على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان، وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية، باعتبارها عاملاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات. ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية.

وفي هذا الإطار، حرصت شركة «مبادلة» ومنذ تأسيسها على تطبيق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله» رئيس مجلس إدارة الشركة، من خلال استراتيجيات عمل تقوم على تطوير عددٍ من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي على وجه الخصوص، وترتكز على بناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على المعرفة والاستثمار في الكوادر والكفاءات البشرية الوطنية وإطلاق مجموعة متنوعة من البرامج التي تدعم مختلف القطاعات.

وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، حققت الشركة العديد من الإنجازات المرموقة التي حظيت بإشادة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، في كلمة سموه التي تضمنها التقرير السنوي للشركة لعام 2021، حيث قال سموه: «تؤكد الإنجازات التي أحرزتها (مبادلة) حتى الآن في دولة الإمارات أننا أمام فصل جديد، وتلعب الشركة اليوم دوراً مهماً على المدى الطويل من خلال التركيز على القطاعات التي من شأنها تعزيز اقتصادنا القائم على المعرفة، وتمكين التقدم العالمي، وتوفير الحلول الرائدة للتحديات العالمية الملحة في مجالات الابتكار الصحي والتغير المناخي».

وأضاف سموه: «تعد (مبادلة) واحدة من أهم المؤسسات الوطنية التي تم إنشاؤها للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، ونحن فخورون بأن استثماراتنا امتدت لتشمل معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في توفير فرص مثالية لتحقيق الطموحات والتطلعات».

وعملت «مبادلة» على مدى العشرين عاماً الماضية، على ترسيخ قاعدة اقتصادية استشرافية، وإنشاء وتطوير شركات وطنية رائدة، وإبرام شراكات عالمية جعلت دولة الإمارات مثالاً مشرفاً في التقدم والازدهار عبر الاستثمار في مختلف قطاعات الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي، وتوفير فرص وظيفية للأجيال القادمة.

وشكلت عملية الاندماج بين شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، مرحلة مهمة في مسيرة شركة مبادلة للاستثمار، لتعزيز دورها ومساهمتها في مسيرة النمو في أبوظبي، وهي الخطوة التي وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له بأنها: «خطوة إيجابية من أجل تأسيس كيان اقتصادي رائد عالمياً».

وجاء انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار لمجموعة مبادلة خطوة أخرى على طريق تعزيز محفظة أعمال «مبادلة»، وأكد سموه في هذا الصدد أن انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار لمجموعة «مبادلة» تعزيز لقدرات وإمكانات الدولة التنافسية.

الإمارات العالمية للألمنيوم

وفي القطاع الصناعي، تلعب شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» دوراً محورياً في تمتين ركائز الصناعة الوطنية، فهي اليوم شركة عالمية رائدة في مجال الألمنيوم، وأكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز.



«مبادلة للرعاية الصحية»

تضم «مبادلة للرعاية الصحية» أكثر من 10 آلاف من مقدمي الرعاية الصحية، وتوفر ما يزيد على 100 نوع من الخدمات الصحية من خلال 15 منشأة.

وكان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأثر الأكبر في تلبية احتياجات الرعاية الصحية الملحة في دولة الإمارات خلال تفشي جائحة «كوفيد - 19»، بما في ذلك تعزيز جهود الاستجابة لتداعيات الجائحة.

ستراتا للتصنيع

ودعما لهذه الجهود، وجه سموه بتسخير كل الإمكانات لمواجهة تداعيات «الجائحة»، وقام بزيارة لشركة «ستراتا» في مدينة العين، عقب إعلان «مبادلة» عن تعاون استراتيجي بين شركة «ستراتا للتصنيع» التابعة لها، وشركة «هانيويل»، لتدشين خط إنتاج كمامات N95 في مرفق الشركة بمدينة العين.

وتلعب «ستراتا» المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والمملوكة بالكامل لمبادلة، دوراً مهماً في تطوير القطاع الصناعي في الدولة،.

التغير المناخي

وتحظى قضايا التغير المناخي بأهمية كبرى لدى القيادة الرشيدة، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050: «تواصل دولة الإمارات هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، دورها الفاعل والمؤثر عالميا في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي». وحرصت «مبادلة» على تنفيذ هذه الرؤية الحكيمة وترجمتها على أرض الواقع فبادرت ومنذ وقت طويل، بالاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعد شركة «مصدر» التي أنشأتها «مبادلة» عام 2006، من أبرز الشركات على المستوى العالمي في هذا المجال.

حضور عالمي

توظف مبادلة حاليا استثماراتها في 50 بلداً في 6 قارات. وتعد شراكات الاستثمار السيادي مع عددٍ من الدول، من أبرز الأمثلة على دور مبادلة وحضورها العالمي.

وتأتي هذه الشراكات لتؤكد حرص مبادلة على تطبيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، فقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مبادلة للاستثمار ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة.

كما عملت «مبادلة» على تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفرنسا من خلال توقيع اتفاقيتين تستهدفان تسهيل الاستثمار في فرنسا في قطاعات تمثل أولوية بالنسبة للطرفين.

أشباه الموصلات

ونظراً لما تلعبه التكنولوجيا وقطاع أشباه الموصلات من دور حيوي في حياتنا، حرصت «مبادلة» ومنذ وقت مبكر على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المهمة، وتعد شركة «غلوبل فاوندريز» شركة عالمية رائدة في قطاع أشباه الموصلات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد زار مصنع الشركة على هامش زيارته الرسمية إلى سنغافورة عام 2019.

وتُعد الشراكات العالمية جزءا أصيلاً من نهج «مبادلة»، حيث تعمل الشركة على تنفيذ توجيهات القيادة من خلال إبرام شراكات عالمية رائدة.

واليوم تواصل مبادلة التي حققت في عام 2021 إجمالي دخل شامل بلغ 122 مليار درهم، وقيمة أصول تجاوزت تريليون درهم، أداء دورها المميز على المستويين المحلي والعالمي، ومساهمتها كمستثمر عالمي مسؤول، مسترشدة برؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

«الياه سات»

تضم محفظة أعمال الشركة مجموعة من الشركات الرائدة، من بينها شركة «الياه سات» التي توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء العالم وتغطي أقمارها الصناعية أكثر من 80% من سكان العالم، وتعمل الشركة على توفير حلول الاتصالات متعددة الأغراض عبر الأقمار الصناعية، كخدمات «الإنترنت» والبث وخدمات الهيئات الحكومية والتجارية.

وساهم طرح الشركة المملوكة لمبادلة، للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع نحو 731 مليون دولار، في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال.

التكنولوجيا الطبية والصيدلانية

في مجال علوم الحياة والتكنولوجيا الطبية والصيدلانية، يوجه سموه وعلى الدوام، بضرورة الاهتمام بهذا القطاع وتوفير المستحضرات الدوائية الحيوية الشاملة في دولة الإمارات، والتركيز بصورة أكبر على الحلول التي تسهم في إنقاذ حياة الناس، والعمل على تحقيق تقدم غير مسبوق في مجال الرعاية الصحية.

وحرصت «مبادلة» على ترجمة هذه التوجيهات لبرامج عمل، وعملت على الاستثمار في مجال الخدمات الصيدلانية، وانضمت إلى شركة «جي 42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتأسيس منشأة لتصنيع الأدوية الحيوية في أبوظبي. وتقوم هذه الشراكة على الاستفادة من أحدث اللقاحات والمنتجات العلاجية لتعزيز سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي، ودفع عجلة التنويع والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وتركز هذه المنشأة الحيوية كذلك على تطوير الخبرات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد، والحفاظ على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.